В Барнауле планируют отремонтировать путепровод на Павловском тракте за 562 млн рублей

Потенциальный подрядчик должен завершить реконструкцию в октябре 2027 года

14 апреля 2025, 08:55, ИА Амител

Дорога / Фото: unaplash.com / Holden Baxter

ФКУ Упрдор "Алтай" ищет подрядчика, который отремонтирует путепровод на Павловском тракте в Барнауле. Соответствующий лот разместили в системе ЕИС "Закупки".

Потенциальный подрядчик должен выполнить капитальный ремонт путепровода на трассе А-321 в Алтайском крае Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан, который фактически находится в столице региона на Павловском тракте. Объект, построенный в 1987 году, пересекает автомобильную дорогу и неэлектрифицированную железную дорогу. Его нынешнее состояние назвали неудовлетворительным, а также обнаружили в нем несколько "опасных" дефектов. Ширина путепровода в нынешнем виде составляет 28,2 метра, а длина – 76,9 метра.

В рамках реконструкции нужно обновить мостовое полотно и отремонтировать пролетные строения, объединив их с помощью монолитных вставок и арматурных стержней в "температурно-неразрезную плеть". Также нужно будет установить новые элементы опор.

По данным системы, начальную стоимость работ оценивают в 562,3 млн рублей. Выполнить их необходимо к 15 октября 2027 года.

Ремонт планируют делать поочередно на разных половинах путепровода. Судя по документации, заново сносить и отстраивать сооружение не будут. При этом проект предусматривает демонтаж массы элементов сооружения. По всей видимости, основа (например, опоры сооружения) останется прежней.

Ранее стало известно, когда в Барнауле начнут достраивать развязку на Змеиногорском тракте и кто может стать подрядчиком. В апреле Минтранс Алтайского края объявит аукцион по поиску подрядчика, который будет готов завершить работы. По информации amic.ru, в нем планируют участвовать несколько местных дорожно-строительных компаний. В частности, интерес к работам проявляет Центральное ДСУ. Однако точных сроков, когда состоится аукцион, нет.

Транспортную развязку, работы на которой заморозили из-за разрыва контракта с подрядчиком, планируют достроить летом 2025 года. В настоящее время объект готов примерно на 80%. Осталось достроить тоннель, где предстоит завершить бетонирование стен и дна, а также участки, где необходимо уложить асфальтобетонное покрытие, установить освещение, пешеходное ограждение и тротуары.