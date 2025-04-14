В Барнауле планируют отремонтировать путепровод на Павловском тракте за 562 млн рублей
Потенциальный подрядчик должен завершить реконструкцию в октябре 2027 года
14 апреля 2025, 08:55, ИА Амител
ФКУ Упрдор "Алтай" ищет подрядчика, который отремонтирует путепровод на Павловском тракте в Барнауле. Соответствующий лот разместили в системе ЕИС "Закупки".
Потенциальный подрядчик должен выполнить капитальный ремонт путепровода на трассе А-321 в Алтайском крае Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан, который фактически находится в столице региона на Павловском тракте. Объект, построенный в 1987 году, пересекает автомобильную дорогу и неэлектрифицированную железную дорогу. Его нынешнее состояние назвали неудовлетворительным, а также обнаружили в нем несколько "опасных" дефектов. Ширина путепровода в нынешнем виде составляет 28,2 метра, а длина – 76,9 метра.
В рамках реконструкции нужно обновить мостовое полотно и отремонтировать пролетные строения, объединив их с помощью монолитных вставок и арматурных стержней в "температурно-неразрезную плеть". Также нужно будет установить новые элементы опор.
По данным системы, начальную стоимость работ оценивают в 562,3 млн рублей. Выполнить их необходимо к 15 октября 2027 года.
Ремонт планируют делать поочередно на разных половинах путепровода. Судя по документации, заново сносить и отстраивать сооружение не будут. При этом проект предусматривает демонтаж массы элементов сооружения. По всей видимости, основа (например, опоры сооружения) останется прежней.
Ранее стало известно, когда в Барнауле начнут достраивать развязку на Змеиногорском тракте и кто может стать подрядчиком. В апреле Минтранс Алтайского края объявит аукцион по поиску подрядчика, который будет готов завершить работы. По информации amic.ru, в нем планируют участвовать несколько местных дорожно-строительных компаний. В частности, интерес к работам проявляет Центральное ДСУ. Однако точных сроков, когда состоится аукцион, нет.
Транспортную развязку, работы на которой заморозили из-за разрыва контракта с подрядчиком, планируют достроить летом 2025 года. В настоящее время объект готов примерно на 80%. Осталось достроить тоннель, где предстоит завершить бетонирование стен и дна, а также участки, где необходимо уложить асфальтобетонное покрытие, установить освещение, пешеходное ограждение и тротуары.
09:00:58 14-04-2025
вопросов два:
1. откуда берутся такие дикие сметы на дорогу?
2. почему этих дорог хватает максимум на два года?
09:23:35 14-04-2025
Гость (09:00:58 14-04-2025) вопросов два:1. откуда берутся такие дикие сметы на доро... 1. из сметного расчета;
2. исходя из запроектированных материалов и выбранного подрядчика по результатам закупки.
09:37:47 14-04-2025
Гость (09:23:35 14-04-2025) 1. из сметного расчета;2. исходя из запроектированных ма...
ваши расчетные сметы нарезать и в деревенский клозет положить
09:49:51 14-04-2025
Гость (09:37:47 14-04-2025) ваши расчетные сметы нарезать и в деревенский клозет по... они не наши. они заказчика. мне до них нет отношения.
10:59:26 14-04-2025
почему дороги делают на один, максимум два года, и это за негуманные деньги? посмотрите на павловский тракт сегодня - яма на яме! и колея ужасная!
14:18:34 14-04-2025
Гость (10:59:26 14-04-2025) почему дороги делают на один, максимум два года, и это за не...
А Попова от Власихинской до Новосиликатного?
12:39:20 14-04-2025
ФКУ Упрдор "Алтай" ищет подрядчика, который отремонтирует путепровод на Павловском тракте в Барнауле. Теперь всё ещё не всем понятно , что дороги в городе отдельно администрация отдельно. Поэтому и ежегодные отчёты проходят с рукоплесканиями.
17:50:02 14-04-2025
Со Змеиногорским второй год не могут справиться, а уже готовы новый банкет заказывать. За чей счёт?
22:30:23 16-04-2025
Предлагаю не мудрить и запустить уже знакомых РСК 😂😂🤣🤣