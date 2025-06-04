Дорогу в обход Бийска планируют построить в 2030 году. Что известно о проекте

Деньги на реализацию проекта уже заложили в бюджет

04 июня 2025, 07:00, ИА Амител

Красивая и новая дорога / Фото: создано в нейросети Kandinsky

Объездную дорогу в обход Бийска начнут строить в 2027 году, все работы планируют завершить за три года. Новая автодорога соединит трассы Р-256 "Чуйский тракт" и К-06 Бийск – Белокуриха. Реализация проекта пройдет в рамках новой индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края, об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр транспорта Алтайского края Андрей Подолян.

Протяженность дороги составит более семи километров, и она будет иметь статус региональной. Проект будущей трассы уже готов. После завершения работ можно будет проехать из Барнаула в Белокуриху, минуя Бийск.

Идея появилась во время ремонта коммунального моста в наукограде летом 2023 года, когда город стоял в огромных пробках. Тогда у краевого Минтранса родился план соединить существующий обход Бийска с дорогой до города Белокурихи (начинается сразу после коммунального моста через Бию. – Прим. ред.). Это позволит водителям не заезжать в наукоград.

В настоящее время Главное управление государственной экспертизы выдало положительное заключение по итогам проверки проектной документации и результатов инженерных изысканий проекта. Дорогу планируется проложить от 19-го километра федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт" до 7-го километра дороги Бийск – Белокуриха.

Согласно планам краевого Минтранса, предполагается возведение двух полос с асфальтобетонным покрытием, две транспортные развязки и шесть водопропускных труб. На всем протяжении планируется установить освещение.