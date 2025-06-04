Дорогу в обход Бийска планируют построить в 2030 году. Что известно о проекте
Деньги на реализацию проекта уже заложили в бюджет
04 июня 2025, 07:00, ИА Амител
Объездную дорогу в обход Бийска начнут строить в 2027 году, все работы планируют завершить за три года. Новая автодорога соединит трассы Р-256 "Чуйский тракт" и К-06 Бийск – Белокуриха. Реализация проекта пройдет в рамках новой индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края, об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр транспорта Алтайского края Андрей Подолян.
Протяженность дороги составит более семи километров, и она будет иметь статус региональной. Проект будущей трассы уже готов. После завершения работ можно будет проехать из Барнаула в Белокуриху, минуя Бийск.
Идея появилась во время ремонта коммунального моста в наукограде летом 2023 года, когда город стоял в огромных пробках. Тогда у краевого Минтранса родился план соединить существующий обход Бийска с дорогой до города Белокурихи (начинается сразу после коммунального моста через Бию. – Прим. ред.). Это позволит водителям не заезжать в наукоград.
В настоящее время Главное управление государственной экспертизы выдало положительное заключение по итогам проверки проектной документации и результатов инженерных изысканий проекта. Дорогу планируется проложить от 19-го километра федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт" до 7-го километра дороги Бийск – Белокуриха.
Согласно планам краевого Минтранса, предполагается возведение двух полос с асфальтобетонным покрытием, две транспортные развязки и шесть водопропускных труб. На всем протяжении планируется установить освещение.
07:22:56 04-06-2025
- "Тогда у краевого Минтранса родился план соединить существующий обход Бийска" ---- Роды, это про живое, а план это бездуховное пыльное детище, которое может лежать без движения годами в зависимости от критической обстановки в стране.
08:13:37 04-06-2025
обход Барнаула уже построили)) даешь пятилетку за 3 года
12:12:29 04-06-2025
в (08:13:37 04-06-2025) обход Барнаула уже построили)) даешь пятилетку за 3 года... Пусть объединяют уже два проекта и строят обход АК.
09:01:31 04-06-2025
сейчас каждые выходные все автотуристы едут уже в "обход" Бийска в Горный Алтай, но почему-то по переулку Коммунарскому. Очередной распил денег, очередная массовая вырубка леса.Когда закончится этот период служения своему карману алтайских чиновников?
10:08:34 04-06-2025
Абсолютно зряшный проект. Наматывать лишние километры кто захочет? Мизерное количество туристов. А денег вбухают немеряно...
10:44:13 04-06-2025
А не лучше ли было построить новый мост в Бийске, вместо ущербного понтонного моста (частного) и пустить поток машин через него на Белокуриху, а старый оставить для Горного направления и в городских целях использовать. Для города уже давно просится полноценный второй мост, тем более он был в планах давным давно уже.... Или старый мост капитально отремонтировать как положено и забыть о проблеме на долгие годы.
11:41:04 04-06-2025
Дорогу планируется проложить от 19-го километра федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт" до 7-го километра дороги Бийск – Белокуриха.
амик, Вы что пишите то? 19 км это где-то у новосибирска. Дорога начинается там
12:14:55 04-06-2025
Гость (11:41:04 04-06-2025) Дорогу планируется проложить от 19-го километра федеральной ... Ну правильно, решено сделать обход всего Алтайского края, чтоб не дробить на подпроекты. =)))
12:17:22 04-06-2025
Гость (11:41:04 04-06-2025) Дорогу планируется проложить от 19-го километра федеральной ... Чуйский тракт начинается в Бийске. А вот трасса Р-256, действительно в Новосибирске. Чуйский тракт всего-лишь участок на трассе Р-256!
13:18:53 04-06-2025
Гость (12:17:22 04-06-2025) Чуйский тракт начинается в Бийске. А вот трасса Р-256, дейст... Чуйский тракт (федеральная автомобильная дорога Р256) — трасса федерального значения в России, которая проходит через Новосибирскую область, Алтайский край и Республику Алтай.
Начинается в Новосибирске и идёт вплоть до границы с Монголией. Последний населённый пункт — российское село Ташанта на 961-м километре, прямо перед монгольской границей.
А вот Бийск - это км 345
13:19:57 04-06-2025
Гость (12:17:22 04-06-2025) Чуйский тракт начинается в Бийске. А вот трасса Р-256, дейст... Чуйский тракт это и есть трасса Р-256. У каждой дороги есть номер и название.
13:30:59 04-06-2025
Гость (12:17:22 04-06-2025) Чуйский тракт начинается в Бийске. А вот трасса Р-256, дейст... вот читаю, и диву даюсь....откуда эту информацию берете?
13:33:43 04-06-2025
Гость (12:17:22 04-06-2025) Чуйский тракт начинается в Бийске. А вот трасса Р-256, дейст... Отписались жертвы ЕГЭ. Истории не знают! Чуйский тракт начинается в Бийске, но кому-то захотелось красивых названий.
12:53:04 04-06-2025
Да уж, эта трасса ничего не изменит кроме состояния отдельных чиновников. Ну ещё лес вырубят. Зачем ехать лишние 30 км, если проще через город? Одна полупустая объездная у нас уже есть.
13:24:24 04-06-2025
Новая двухполосная автодорога в обход Бийска будет соответствовать нормам III категории с расчетной скоростью 100 км/ч. Ее начало принято на 19-м км федеральной дороги Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией (обход г. Бийска). Конечной точкой станет 7-й км существующей автодороги К-06 «Бийск – Белокуриха».
ГЛАВНАЯ ФРАЗА, из-за которой спор - Обход Бийска, это часть Р-256.
Общая длина обхода Бийска составит 7,285 км.
Так что это км 19 не Чуйского тракта, а обхода г. Бийска. Название дороги нужно писать корректно, это две разные трассы. Между прочим, эта формулировка с официального сайта Росавтодора. Так что прошу не спорить.
И да, так к слову - имею отношение к проектированию, поэтому знаю, что пишу.
16:56:10 04-06-2025
она итак есть...про какую дорогу речь?
22:39:07 04-06-2025
Гость (16:56:10 04-06-2025) она итак есть...про какую дорогу речь?... Новая автодорога соединит трассы Р-256 "Чуйский тракт" и К-06 Бийск – Белокуриха.