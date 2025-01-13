Обход Бийска планируют строить на федеральные средства. Что известно о проекте?
Правительство РФ выделило денег Алтайскому краю на строительство дороги
13 января 2025, 06:15, ИА Амител
Правительство России по поручению президента разрабатывает программу по социально-экономическому развитию десяти регионов страны, в том числе и Алтайского края. В рамках нее планируется профинансировать проекты, которые помогут регионам сделать скачок в развитии. Согласно распоряжению кабмина, наш край может получить дополнительно из федерального бюджета миллиарды рублей. Рассказываем, на что именно.
На какие проекты Алтайский край претендует?
Согласно проекту правительства, программы разрабатываются с опорой на сильные стороны каждого региона и на те меры, которые дадут наибольший эффект для социально-экономического развития. При этом программы предусматривают создание условий для бизнеса и привлечения частных инвестиций.
В Алтайском крае планируется развитие туризма и создание особой экономической зоны в Барнауле, а также строительство автодороги в обход Бийска.
Что вообще за дорога в обход Бийска?
Идея появилась во время ремонта коммунального моста в наукограде летом 2023 года, когда город стоял в огромных пробках. Тогда у краевого Минтранса родился план соединить существующий обход Бийска с дорогой до города Белокурихи (начинается сразу после коммунального моста через Бию. – Прим. ред.). Это позволит водителям не заезжать в наукоград.
В настоящее время Главное управление государственной экспертизы выдало положительное заключение по итогам проверки проектной документации и результатов инженерных изысканий проекта. Дорогу планируется проложить от 19-го километра федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт" до 7-го километра дороги Бийск – Белокуриха.
Согласно планам краевого Минтранса, предполагается возведение двух полос с асфальтобетонным покрытием, две транспортные развязки и шесть водопропускных труб. На всем протяжении планируется установить освещение.
И когда планируют построить обход?
Проект рассчитан на три года. Ориентировочно сделать обход наукограда планируют в 2028 году, если позволит финансирование. В настоящее время уже есть небольшой отрезок обхода Бийска, который и предлагают продлить. Он начинается на подъезде к городу со стороны Барнаула.
После завершения проекта можно будет проехать из Барнаула в Белокуриху, минуя Бийск.
08:47:09 13-01-2025
До Ярового бы лучше нормальную дорогу сделали
08:49:31 13-01-2025
По новому объезду можно будет проехать минуя Бийск, но никто там не поедет, потому что намного дольше. Поедут всё равно через Бийск.
10:27:34 13-01-2025
Гость (08:49:31 13-01-2025) По новому объезду можно будет проехать минуя Бийск, но никто...
Так правильно, потому что идея эта могла родиться только в больной и коррумпированной голове. Дайте денег и мы построим никому не нужную дорогу. Обход Бийска на Белокуриху нужно же строить совсем в другую сторону с новым мостом через Бию.
10:28:05 14-01-2025
Гость (08:49:31 13-01-2025) По новому объезду можно будет проехать минуя Бийск, но никто... Одинаково. Или в низину, где пробки и смрад, но покороче. Или по простору свободной трассы с прекрасным видом, подлиннее.