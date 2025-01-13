Обход Бийска планируют строить на федеральные средства. Что известно о проекте?

Правительство РФ выделило денег Алтайскому краю на строительство дороги

13 января 2025, 06:15, ИА Амител

Дорога Чуйский тракт на Алтае / Фото: amic.ru

Правительство России по поручению президента разрабатывает программу по социально-экономическому развитию десяти регионов страны, в том числе и Алтайского края. В рамках нее планируется профинансировать проекты, которые помогут регионам сделать скачок в развитии. Согласно распоряжению кабмина, наш край может получить дополнительно из федерального бюджета миллиарды рублей. Рассказываем, на что именно.

На какие проекты Алтайский край претендует?

Согласно проекту правительства, программы разрабатываются с опорой на сильные стороны каждого региона и на те меры, которые дадут наибольший эффект для социально-экономического развития. При этом программы предусматривают создание условий для бизнеса и привлечения частных инвестиций.

В Алтайском крае планируется развитие туризма и создание особой экономической зоны в Барнауле, а также строительство автодороги в обход Бийска.

Что вообще за дорога в обход Бийска?

Идея появилась во время ремонта коммунального моста в наукограде летом 2023 года, когда город стоял в огромных пробках. Тогда у краевого Минтранса родился план соединить существующий обход Бийска с дорогой до города Белокурихи (начинается сразу после коммунального моста через Бию. – Прим. ред.). Это позволит водителям не заезжать в наукоград.

В настоящее время Главное управление государственной экспертизы выдало положительное заключение по итогам проверки проектной документации и результатов инженерных изысканий проекта. Дорогу планируется проложить от 19-го километра федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт" до 7-го километра дороги Бийск – Белокуриха.

Согласно планам краевого Минтранса, предполагается возведение двух полос с асфальтобетонным покрытием, две транспортные развязки и шесть водопропускных труб. На всем протяжении планируется установить освещение.

И когда планируют построить обход?

Проект рассчитан на три года. Ориентировочно сделать обход наукограда планируют в 2028 году, если позволит финансирование. В настоящее время уже есть небольшой отрезок обхода Бийска, который и предлагают продлить. Он начинается на подъезде к городу со стороны Барнаула.

После завершения проекта можно будет проехать из Барнаула в Белокуриху, минуя Бийск.