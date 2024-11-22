В Алтайском крае в 2025 году отремонтируют дорогу, на которую жаловались Томенко

Работы запланировали на лето

22 ноября 2024, 13:45, ИА Амител

Прямая линия с губернатором / Фото: Антон Червяков / правительство Алтайского края

Ремонт дороги в селе Порошино Кытмановского района поставят на особый контроль в региональном Министерстве транспорта. Об этом сообщили в правительстве Алтайского края.

Напомним, вопрос о состоянии региональной трассы задали жители села в ходе прямой линии губернатора Виктора Томенко.

"Жители села Порошино Кытмановского района попросили провести ремонт дороги, которая проходит по населенному пункту. Данный отрезок входит в состав региональной трассы Кытманово – Порошино – Клюквенное – а/д Р-256. Исполняющий обязанности министра транспорта Алтайского края Александр Мошкин сообщил, что ремонт этой дороги запланирован на летний период 2025 года", – заявили в правительстве края.

Известно, что общая протяженность подлежащего восстановлению участка составляет 1,6 километра.

Также Мошкин подчеркнул, что вопрос ремонта дороги поставят на особый контроль в Министерстве транспорта Алтайского края. Это обеспечит своевременное и качественное выполнение работ.