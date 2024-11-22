Губернатор Алтайского края Виктор Томенко ответил на вопросы жителей Алтайского края 21 ноября

22 ноября 2024, 10:00, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко / Фото: Антон Червяков

Жители Алтайского края во время прямой линии с губернатором Виктором Томенко успели задать 34 вопроса. А всего в адрес главы региона поступило 6630 обращений. Людей интересовали темы поддержки участников СВО, газификации, ремонта дорог и ФАПов, обновления транспорта и строительства школ. Прозвучал вопрос и по теме золотодобычи в Солонешенском районе. Также Виктор Томенко посоветовал матери десятерых внебрачных детей подумать наконец об узаконивании отношений с сожителем и пообещал приехать к ней на свадьбу. Подробнее о том, как прошла прямая линия губернатора, – в материале amic.ru.

Поддержка участников СВО

Вдова погибшего военного не может получить губернаторскую выплату после гибели супруга. Семья переехала на Алтай из Казахстана, муж ушел на СВО, не успев оформить российское гражданство. Женщина обратилась с проблемой к Виктору Томенко. Губернатор пообещал помочь этой семье и решить вопрос "в порядке исключения".

Еще один вопрос прозвучал от матери участника СВО. Она рассказала, что получила отказ на единовременную выплату средств, потраченных на газификацию дома, где прописан ее сын. Губернатор напомнил, что у участников СВО есть право бесплатного подключения к газу и вопрос будет решен в ближайшее время.

Газификация

Кстати, тема газификации поднималась неоднократно. Жительница частного сектора по улице Гвардейской сообщила, что у них до сих пор нет газа, хотя его обещали запустить еще 30 ноября 2023 года. Губернатор передал поручение Минстрою и "Газпром распределения Барнаул", чтобы те разобрались в ситуации.

Виктор Томенко сообщил, что по плану в Алтайском крае необходимо было догазифицировать 62 тысячи домовладений в 115 населенных пунктах. Из них к 29 тысячам домов газ уже подвели, а всего возможность подвода газа есть у 55 тысяч домовладений. Он подчеркнул: сейчас нужно, чтобы люди писали заявления на подключение к газу и приобретали оборудование.

В настоящее время идут работы, чтобы в 2028-2029 годах газ пришел в Рубцовск, Славгород и ближайшие к ним села. Также, по словам губернатора, уже скоро газ появится в селах Бочкари, Белово, Ключи, Березовка и других населенных пунктах.

Прямая линия с губернатором / Фото: Антон Червяков / правительство Алтайского края

Ремонт дорог

Дорожная тематика продолжает тревожить жителей Алтайского края. Прозвучали жалобы на плохое состояние дорог К-10 (Половинка – Шульгин Лог – Платово) и Р-256 в Кытмановском районе (Кытманово – Порошино – Клюквенный). Губернатор выразил надежду, что ремонт указанных дорог в планах Минтранса есть и поручил проинформировать об этом людей.

"У регионального Минтранса есть планы по поводу ремонта, реконструкции, освещения дорог. Делается много. Я неоднократно рассказывал, да и жители говорят, что дороги удалось улучшить. За шесть лет более 4,5 тысячи км дорог отремонтировали. Это заметный объем, и темпы мы не снижаем. Вот на Рубцовск 250 млн рублей выделили. Поручение дал и хочу повторить дорожным ведомствам, чтобы обратили внимание на краевые дороги и посмотрели на положение дел в муниципалитетах: Бийске, Барнауле и других", – отметил Виктор Томенко.

Также он напомнил, что более 51% дорог в крае сейчас находится в нормативном состоянии, а оставшиеся 49% – в ненормативном.

Жительница села Тальменка попросила заставить газовиков отремонтировать покореженную ими дорогу. А жители села Калманка рассказали, что дорога перестала существовать после ремонта водопровода. Губернатор отметил, что местные власти должны требовать от проводящих работы компаний возвращать инфраструктуру "в исходное состояние". А если подрядчик пропал, местные власти обязаны заняться восстановлением сами, а после выставить счет "нерадивому партнеру".

Прямая линия с губернатором / Фото: Антон Червяков / правительство Алтайского края

Транспорт

Прозвучали вопросы и по теме обновления общественного транспорта. Виктор Томенко сообщил, что сейчас внутри муниципалитетов работает 223 маршрута, 55 из них восстановили недавно. Для этого приобрели новые автобусы. Кроме этого, власти закупили трамваи для Барнаула и троллейбусы для Рубцовска. Так, уже скоро в Барнаул придут еще пять троллейбусов.

"Один трамвай стоит около 100 миллионов, хотя еще несколько лет назад его можно было купить за 60 миллионов. Цены, конечно, очень большие. Но работа делается. Автобусы обновляются, это хорошо. Но требуется еще большее обновление", – отметил Томенко.

Сейчас на маршруты надо выводить около 100 трамваев и 50-60 троллейбусов в Бийске и Рубцовске. Краевые власти пытаются найти деньги. Покупают также автобусы для Заринска, Алейска и других населенных пунктов.

"Будем продолжать помогать муниципалитетам, создавать условия для перевозчиков, стараться попадать в федеральные госпрограммы, где есть возможность получить транспорт, закрыть потребности и рассчитываться в течение многих лет", – подчеркнул Томенко.

Жители села Фирсово Первомайского района пожаловались, что с начала учебного года не организован подвоз детей в школу, хотя еще в конце 2023 года им было выделено два автобуса на 80 человек. Губернатор тут же позвонил из студии главе района Юлии Фроловой, и та пообещала, что первый маршрут откроется в начале декабря 2024 года, а чуть позже заработает и второй.

Прямая линия с губернатором Томенко / Фото: скриншот с трансляции

Отметим, что во время прямой линии Виктор Томенко часто связывался из студии с руководителями министерств, муниципалитетов и разных ведомств и давал поручения по поступившим обращениям жителей.

ФАПы и медики

Жительница Табунского района попросила губернатора посодействовать в строительстве нового ФАПа в их селе. Старое здание слишком ветхое. Губернатор поручил министру здравоохранения выяснить, можно ли ускорить решение этого вопроса.

Сейчас в селах Алтайского края действуют 835 ФАПов и 184 амбулатории. За последние пять лет было построено 110 новых объектов. В настоящее время идет строительство 30 ФАПов и амбулаторий, шесть были введены в эксплуатацию уже в 2024 году, еще 30 объектов запланировано на следующий год. Всего до 2030 года намерены построить еще 99 новых ФАПов. Помимо этого, по региону работает 44 мобильных ФАПа, добавил глава региона.

Прямая линия с Виктором Томенко / Фото: скриншот с трансляции

Золотодобыча в Солонешенском районе

Остановить добычу россыпного золота попросили жители Солонешенского района. По их словам, старатели значительно вредят окружающей среде.

Томенко ответил, что ситуация непростая: в России работы по золотодобыче контролируются слабо, разрешительные документы от госорганов у компаний имеются, поэтому препятствовать им трудно. Однако, считает губернатор, решить проблему может единение местных властей.

"Если в ходе работы вода из реки ушла, стала мутной, непригодной для использования, и при этом есть нарушения, мы обязаны объединить силы с органами надзора и потребовать наведения порядка. Если порядок демонстративно попирается, должен ставиться вопрос об отзыве лицензии", – подчеркнул глава Алтайского края.

Он сообщил, что "приготовил разговор" с федеральными органами на эту тему. Ведь если не навести в отрасли порядок, то это может создать "проблемы на десятилетия". При этом пользы от золотодобычи край не получает, подчеркнул губернатор.

"Будет организована работа по проверке всех сигналов, соблюдению всех правил, по ликвидации всех острых моментов. Если они [золотодобытчики] ничего не будут делать, то разговор будет жесткий. Порядок должен быть. Мы создали экологический совет, один из первых вопросов в повестке – организация взаимодействия с такими предпринимателями", – сказал Томенко.

Обращение жителей Солонешенского района к Виктору Томенко / Фото: скриншот трансляции

О мусоре

Второй месяц не вывозят мусор, рассказал житель села Кулунда. Глава Кулундинского района Сергей Балухин пояснил, что с 15 апреля у муниципалитета появился новый регоператор "Экотранс", который обязан вывозить мусор дважды в неделю. Однако у регоператора сломалась техника.

"Сбой графика вывоза происходит по причине поломки спецтехники. В районе работала одна единица техники, которая не справлялась. Администрация находится в контакте с регоператором. Ситуация выравнивается, сейчас две единицы техники работают. Если будет четкое выполнение графика, проблема исчезнет", – отметил Балухин.

Томенко призвал власти района действовать энергичнее и найти решение проблемы.

А глава краевого Минстроя Иван Гилев отметил, что проблема с вывозом мусора возникла и в других районах края: в Ключевском и Табунском, где тоже работает "Экотранс". Жителям районов будет сделан перерасчет за не оказанную услугу. С 20 ноября техника в полном объеме вышла на работу, сказал Гилев.

Прямая линия с губернатором Томенко / Фото: скриншот с трансляции

Ремонт школ

Ускорить ремонт школы попросили жители села Березовка Краснощековского района. Глава района Александр Бобрышев пообещал, что с 1 сентября 2025 года дети уже пойдут учиться в обновленную школу. Он сообщил, что ремонт, на который выделено 120 млн рублей, разделили на два этапа. Первый завершен в 2024 году. Бобрышев уверил, что опасений о срыве сроков нет.

Томенко напомнил, что за последние пять лет в крае капитально отремонтировали более 400 школ, их них 60 – по федеральной программе "Модернизация школьных систем образования". Обновление каждого учреждения обошлось в сумму от 50 до 200 млн рублей, отметил Томенко. Он выразил надежду, что федеральные власти финансирование увеличат, и тогда в крае отремонтируют больше учреждений.

Прямая линия с губернатором / Фото: Антон Червяков / правительство Алтайского края

Помощь семьям и детям

Многодетная семья пожаловалась, что не может получить средства реабилитации для ребенка с ДЦП и эпилепсией, а также памперсы и высокобелковую смесь для детей с дефицитом веса. В этом вопросе Томенко поручил разобраться Минсоцзащиты. При этом губернатор напомнил, что объем поддержки инвалидов в крае за последние годы вырос более чем в два раза: с 425 млн рублей в 2022 году до 1 млрд в этом.

Также Виктор Томенко напомнил, что в крае введена выплата в размере 10 тысяч рублей тем, кто прожил в браке 50 лет. Для ее получения один из супругов должен обратиться в ЗАГС или управление соцзащиты по месту жительства. Деньги придут в День семьи, любви и верности 8 июля 2025 года. Обратиться за выплатой могут и те, кто прожил в браке уже более 50 лет.

"Если по состоянию на 1 января 2025 года пара уже в браке более 50 лет, она может написать заявление в течение первого полугодия. И им тоже будет перечислена выплата", – отметил губернатор.

В заключение прямой линии Томенко пообещал приехать на свадьбу матери десятерых детей из Барнаула, если она наконец-то решится заключить брак с сожителем после 15 лет совместной жизни.

"Давайте сделаем красивый брак, выездную церемонию ЗАГСа. Я к вам на свадьбу приеду сам, и еще 10 тысяч привезу вперед, не будете ждать 50 лет совместной жизни. Ну что такое? Десять детей и не женаты – это безобразие", – шутливо возмутился губернатор.

Всего на прямую линию губернатора поступило 6630 обращений от жителей края. Ни одно из не останется без внимания, пообещал Виктор Томенко. "Мы обязательно все отработаем, все доведем до ответственных лиц, пообщаемся с заявителями. Я очень дорожу отношением жителей Алтайского края. Это накладывает на нас очень большую ответственность. Если будем поддерживать такой диалог, то достигнем многого в развитии нашего родного края", – подчеркнул Виктор Томенко.