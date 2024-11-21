О многодетных семьях и дорогах. Цитаты губернатора Томенко с прямой линии

Глава Алтайского края отреагировал на наиболее проблемные вопросы

21 ноября 2024, 20:26, ИА Амител

Цитаты Виктора Томенко с прямой линии / Фото: amic.ru

21 ноября губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел прямую линию, в ходе которой ответил на вопросы жителей региона и задал свои некоторым чиновникам. Редакция amic.ru выбрала несколько ярких цитат главы региона.

Напомним, на прямую линию поступило несколько тысяч обращений от жителей региона. Для ответа губернатора выбрали самые проблемные ситуации. Остальные обращения не оставят без внимания: на них ответы дадут уже вне трансляции. Как отмечал Томенко, вопросы сразу передаются в краевые органы и ведомства, где над ними ведется работа.