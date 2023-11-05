Дорожники Алтайского края заявили о нехватке стоянок для большегрузов

Для обеспечения безопасности в зимний период подготовлено 14 стоянок для фур

05 ноября 2023, 08:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Проблему нехватки стоянок для большегрузов на трассе А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан, которая в 2020 году стала федеральной собственностью, на заседании региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения поднял министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

Он уточнил, что на отрезке от Павловска до Ребрихи нет ни одной стоянки для габаритного транспорта и попросил учесть ФКУ Упрдор "Алтай этот момент при проектировании реконструкции дороги.

Однако на этом обсуждение вопроса стоянок для фур не закончилось. Особое внимание было уделено такой площадке вблизи Бийска, которую мэрия наукограда частично передала в аренду. Замначальника ФКУ Упрдор "Алтай" Сергей Чебаков выразил опасения, что это может повлечь за собой сокращение парковочной зоны для фур и, как следствие, отрицательно сказаться на обеспечении безопасности дорожного движения.

"Эта стоянка для большегрузов находится на 344-м километре Чуйского тракта и других рядом с Бийском нет. Считаю необходимым пересмотреть решение об использования площадки под стоянку транспортных средств для других целей и сохранить парковочную зону. Обращаемся к администрации города Бийска с просьбой оказать содействие в этом вопросе", – отметил Чебаков.

Обратился докладчик и к главам других муниципальных образований с просьбой учитывать интересы владельца автомобильной дороги при распределении участков в придорожной полосе и сдаче их в аренду. Он подчеркнул, что это напрямую будет влиять на соблюдение требований по безопасности дорожного движения.

Справка: для обеспечения безопасности в зимний период подготовлено 14 стоянок для большегрузного транспорта. Они позволяют повысить безопасность всех участников дорожного движения в период непогоды и не допустить скопление большегрузного транспорта на обочинах. Кроме того, обеспечивают соблюдение режима труда и отдыха и доступность горячего питания для водителей большегрузов.