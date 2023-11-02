Девять детей погибли в ДТП на дорогах в Алтайском крае

По состоянию на 1 ноября 2023 года всего на дорогах в регионе погибло 184 человека

02 ноября 2023, 15:40, ИА Амител

Фото: amic.ru

За десять месяцев 2023 года в Алтайском крае в результате ДТП погибло 184 человека, из них – девять детей, об этом на заседании региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения (БДД) сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он подчеркнул, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение смертности на дорогах, но в целом ситуация остается напряженной.

"За девять месяцев нам удалось добиться снижения количества погибших на 22%. Однако в октябре ситуация усугубилась: аварии унесли еще 29 жизней. По состоянию на 1 ноября погибло 184 человека, из них девять детей. Это недопустимо. Важно формировать в обществе непринятие хамского поведения на дорогах", – сказал Виктор Томенко.

Глава региона отметил, что каждое каждое четвертое ДТП, в которых погибли люди, произошло по вине водителей в состоянии опьянения. И с этой проблемой региону тоже нужно бороться.

Виктор Томенко также сообщил, что в Алтайском крае в 2023 году в три раза было дополнительно увеличено финансирование мероприятий для повышения БДД: с 96,425 до 288,984 млн руб. На выделенные средства до конца декабря дополнительно организуют 52 рубежа контроля со стационарными комплексами фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Они появятся на федеральных и региональных дорогах, а также в Барнауле и Бийске.