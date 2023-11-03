Вас снимают, оплатите. Водители в Алтайском крае нарушили ПДД почти на 800 млн рублей
До конца 2023 года в Алтайском крае установят 41 комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД
03 ноября 2023, 06:15, ИА Амител
Более 1,1 миллиона нарушений правил дорожного движения выявили на дорогах Алтайского края за девять месяцев с помощью комплексов фотовидеофиксации (КФВФ). Общая сумма штрафов превысила 782 миллиона рублей. Об этом на заседании региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения (БДД) сообщил начальник "Алтайавтодора" Василий Мотуз.
"Исполнено более миллиона постановлений, или 90% от вынесенных. В доход региона поступило 455,7 миллиона рублей", – отметил докладчик.
Василий Мотуз также уточнил, что в рамках госпрограммы "Обеспечение прав граждан и их безопасности" в Алтайском крае количество комплексов фотовидеофиксации увеличат. На эти цели было выделено 150 млн руб.
По одному из заключенных госконтрактов стоимостью почти 127 млн до 10 декабря на федеральных дорогах оборудуют 36 рубежей контроля, где установят 41 стационарный комплекс. По второму контракту были приобретены восемь стационарных КФВФ "АТОМ ИС". Их установят на аварийно опасных участках в 2024 году.
"Также на исполнении находятся три госконтракта, в рамках которых будет организовано 17 рубежей контроля. Из них четыре – в Барнауле", – сообщил Василий Мотуз.
07:06:46 03-11-2023
2 млн рублей в день получается. Так это золотая жила
10:59:10 03-11-2023
Гость (07:06:46 03-11-2023) 2 млн рублей в день получается. Так это золотая жила... Так пускай поменьше нарушают - жила иссякнет.
07:18:03 03-11-2023
Во всех плохо-хорошо развитых странах пытаются предотвратить нарушения, в России же собрать побольше штрафов.
11:00:27 03-11-2023
Гость (07:18:03 03-11-2023) Во всех плохо-хорошо развитых странах пытаются предотвратить... Во всех этих странах фотовидеофиксации на дорогах еще больше чем у нас. Знаю о чем говорю - по Европе на автомобиле более 5 тысяч км проехал.
07:22:42 03-11-2023
Вчера хотел пробку объехать через краевую поликлинику мимо тюрьмы по улице Канатной спустится на Булыгина и на Кутузова. А там на горочке знак Аирпич поставили, а внизу гибдд обелечивает, если всё равно поедешь. Считаю своим долгом сообщить.
09:04:22 03-11-2023
Гость (07:22:42 03-11-2023) Вчера хотел пробку объехать через краевую поликлинику мимо ... там кирпич уже несколько месяцев висит
07:37:37 03-11-2023
так ради любопытства-а все изъятые средства не сколько понизили аварийность в целом по краю и в частности на участках где собираются эти средства?
11:01:09 03-11-2023
гость (07:37:37 03-11-2023) так ради любопытства-а все изъятые средства не сколько пониз... Это карающая мера, чтобы в следующий раз человек думал.
07:52:35 03-11-2023
Из рассказа стало ясно что ГАИшникам нужно вольную подписывать, за ненадобностью. Отправить их кого на фронт, кого в декрет.
08:49:20 03-11-2023
Гость (07:52:35 03-11-2023) Из рассказа стало ясно что ГАИшникам нужно вольную подписыва... А кого в тюрьму.
08:03:27 03-11-2023
Помните такую фразу - Ничего личного, просто бизнес. Получается, что из бюджета деньги выделяются не на борьбу с нарушителями ПДД, а на увеличение сборов?
08:51:47 03-11-2023
Гость (08:03:27 03-11-2023) Помните такую фразу - Ничего личного, просто бизнес. Получае... Совершенно верно! Да и ГАЙцы не предупреждают ДТП, а просто собирают штрафы. Простой пример, который все Вы видели неоднократно, ГАЙцы, вместо того, чтобы стоять ПЕРЕД пешеходным переходом, тем самым предотвращая возможный наезд на пешехода, прячутся в кустах ЗА пешеходником.
09:08:14 03-11-2023
Гость (08:51:47 03-11-2023) Совершенно верно! Да и ГАЙцы не предупреждают ДТП, а просто ... На живца ловят
23:33:33 03-11-2023
Гость (08:51:47 03-11-2023) Совершенно верно! Да и ГАЙцы не предупреждают ДТП, а просто ... Перед лежат
10:08:39 03-11-2023
А как вас еще учить? Только штрафами. Все правильно. Может тогда доходить начнет. Так что все хорошо. Пускай за счет нарушителей казна пополняется. Я не против.
11:14:58 03-11-2023
Я смотрю тут водятлы минусаторы орудуют) по делам вашим вам и воздастся. Я просто наглядно видел превращение лихих водителей в прилежных - стоило только в Европу выехать. Почему такое происходило - ответ прост: огромные штрафы. Там легко и на 500 Ойро налететь. На 100 рублей умножьте)
12:33:32 03-11-2023
Гость (11:14:58 03-11-2023) Я смотрю тут водятлы минусаторы орудуют) по делам вашим вам ... так вы сперва сделайте такой уровень жизни,где ойро платят,потом такие же как там дороги и только после этого с ними пытайтесь сравнивать что то
13:01:54 03-11-2023
гость (12:33:32 03-11-2023) так вы сперва сделайте такой уровень жизни,где ойро платят,п... А может ты с себя начнешь? Может перестанешь себя на дороге вести как хам? А там и в остальных сферах улучшится. С этой точкой зрения ты не знаком?
19:54:59 03-11-2023
Гость (13:01:54 03-11-2023) А может ты с себя начнешь? Может перестанешь себя на дороге ... наверно уже начал с себя,вот только что то не видно не дорог нормальных,не уровня жизни или платникам-свистунам не под силу свои прожекты воплотить в жизнь
17:04:21 03-11-2023
Гость (11:14:58 03-11-2023) Я смотрю тут водятлы минусаторы орудуют) по делам вашим вам ... прежде чем говорить про Европу и делать выводы, нужно видеть, если вы там были, акцент на безопасность , которая там в приоритете
22:42:25 03-11-2023
Гость (11:14:58 03-11-2023) Я смотрю тут водятлы минусаторы орудуют) по делам вашим вам ... Тогда давайте как в Китае, если тупая кегля переходит проезжую часть в неположенном месте, то её просто сбивают, а потом семья кегли ещё платит штраф. Как вам такой вариант?
12:31:46 03-11-2023
Большинство камер, похоже висят на столбах, но не работают. За все лето моей безобразной езды с нарушениями пришел всего один штраф с Калинина, 14, когда я в сентябре всю Калинина проехал по выделенной полосе.
17:25:03 03-11-2023
у основной массы комментаторов стокгольмский синдром терпил, на дорогах, основная часть из которых представляет для водителя аварийную опасность, еще и умудряются стричь по полной, при этом очень высокие сборы и поборы, кроме штрафов, тем не менее вы оправдываете все это, если уж вы грабите по полной, так и создайте безопасные условия вождения, наверное вы сами заслужили к себе такое отношение, оправдывать сильного во всем и обвинять слабого,если требуете предвзято, так и создайте условия согласно снипов и условий пдд, я не оправдываю нарушителей, я за всеобщую безопасность во всем, ее нет совсем, это и разбитые дороги и щебенка в стекло и лесовозы без страховок и тд