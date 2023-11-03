До конца 2023 года в Алтайском крае установят 41 комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД

03 ноября 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Более 1,1 миллиона нарушений правил дорожного движения выявили на дорогах Алтайского края за девять месяцев с помощью комплексов фотовидеофиксации (КФВФ). Общая сумма штрафов превысила 782 миллиона рублей. Об этом на заседании региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения (БДД) сообщил начальник "Алтайавтодора" Василий Мотуз.

"Исполнено более миллиона постановлений, или 90% от вынесенных. В доход региона поступило 455,7 миллиона рублей", – отметил докладчик.

Василий Мотуз также уточнил, что в рамках госпрограммы "Обеспечение прав граждан и их безопасности" в Алтайском крае количество комплексов фотовидеофиксации увеличат. На эти цели было выделено 150 млн руб.

По одному из заключенных госконтрактов стоимостью почти 127 млн до 10 декабря на федеральных дорогах оборудуют 36 рубежей контроля, где установят 41 стационарный комплекс. По второму контракту были приобретены восемь стационарных КФВФ "АТОМ ИС". Их установят на аварийно опасных участках в 2024 году.

"Также на исполнении находятся три госконтракта, в рамках которых будет организовано 17 рубежей контроля. Из них четыре – в Барнауле", – сообщил Василий Мотуз.