Дорожники вышли на улицы Барнаула откачивать непроходимые лужи. Фото
Рабочие "Автодорстроя" также вывозят снег и чистят ливнеприемные колодцы
19 марта 2025, 15:30, ИА Амител
В Барнауле днем 19 марта сотрудники "Автодорстроя" проводят противопаводковые мероприятия, сообщили в мэрии.
Дорожники очищают ливнеприемные колодцы, ворошат и вывозят снег, ликвидируют локальные подтопления. В мэрии подчеркнули, что ситуацию держат под контролем.
Ворошением снега занимаются на Комсомольском, Ленина и Смирнова. Дороги автогрейдером чистят на Строителей, Красноармейском, Павловском тракте и в поселке Гоньба. А на улицах Остров Кораблик и Интернациональной бригады откачивают воду мотопомпами. Кроме того, утром 19 марта тракторными щетками сгоняли воду с проезжей части на улице 8 Марта.
Ранее жителей Барнаула предупредили о возможных затруднениях на дорогах из-за таяния снега.
15:43:06 19-03-2025
Молодцы ребята. Прожирают деньги налогоплательщиков. Умницы. Сначала снегом заваливают город, а потом когда он начинает таять кричат дайте денег а то снег начал таять. Всю зиму наблюдал из окна как на пересечении Челюскинцев с улицей Пролетарской на заброшенной территории шиномонтажки грузовики коммунальных служб вывозили снег. Деньги получали якобы за вывезенный за город снег. Про это писалось много раз и никто из чиновников не понес наказание, за такие правонарушения. Сейчас очаг крыс и собак там находится в Центральном районе Барнаула. Бешенство приближается все ближе и ближе.
16:27:46 19-03-2025
Гость (15:43:06 19-03-2025) Молодцы ребята. Прожирают деньги налогоплательщиков. Умницы.... Мальчик, сколько центов тебе пообещали за этот пост? И как называется новая методичка по переворачиванию ситуации с ног на голову?
18:45:53 19-03-2025
Гость (16:27:46 19-03-2025) Мальчик, сколько центов тебе пообещали за этот пост? И как н... Внученька. А тебе сколько платят? Ты на 5 трамвае можешь посетить эту местность или на 41 автобусе и посмотреть что творится.
16:18:06 19-03-2025
Если бы своевременно и в полном объеме вывозили снег, а не сваливали сбоку от дороги, дома, забора и т.д. то и бороться с лужами не пришлось бы. А теперь да, два раза город оплатит одну и ту же работу. Местный бюджет же явно резиновый.
18:12:44 19-03-2025
сваливают на газоны снег с песком и грязью, что запрещено,а потом мы всем этим дышим.
20:37:05 19-03-2025
"Дороги автогрейдером чистят на Строителей" ----- Ой свистулькины детки... По Строителей сегодня с утра проехал несколько раз. И из центра и в центр. Ни разу грейдер не видел. Или вы результатом его работы называете бортик снежный по нечетной стороне пр. Строителей от Ядринцева до Красноармейского, который никто не убирает? Надеетесь, что он за пару дней сам растает?