Дорожники вышли на улицы Барнаула откачивать непроходимые лужи. Фото

Рабочие "Автодорстроя" также вывозят снег и чистят ливнеприемные колодцы

19 марта 2025, 15:30, ИА Амител

Противопаводковые мероприятия в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле днем 19 марта сотрудники "Автодорстроя" проводят противопаводковые мероприятия, сообщили в мэрии.

Дорожники очищают ливнеприемные колодцы, ворошат и вывозят снег, ликвидируют локальные подтопления. В мэрии подчеркнули, что ситуацию держат под контролем.

Ворошением снега занимаются на Комсомольском, Ленина и Смирнова. Дороги автогрейдером чистят на Строителей, Красноармейском, Павловском тракте и в поселке Гоньба. А на улицах Остров Кораблик и Интернациональной бригады откачивают воду мотопомпами. Кроме того, утром 19 марта тракторными щетками сгоняли воду с проезжей части на улице 8 Марта.

Ранее жителей Барнаула предупредили о возможных затруднениях на дорогах из-за таяния снега.