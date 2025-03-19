НОВОСТИТранспорт

В Барнауле водителей предупредили о возможных затруднениях на дорогах из-за таяния снега

На этот случай власти подготовили водооткачивающую технику

19 марта 2025, 15:16, ИА Амител

Большие лужи в Барнауле / Фото: amic.ru
Большие лужи в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле в связи с погодой может осложниться ситуация на дорогах, сообщает мэрия. Соответствующий вопрос обсудили на аппаратном совещании.

"Это связано с возможным подтоплением низменных участков дорог", – пояснил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин.

На этот случай администрации районов Барнаула совместно с городским управлением по делам ГОЧС подготовили водооткачивающую технику.

Также ранее "Автодорстрой" сформировал шесть бригад по контролю работы ливневой канализации в местах возможного подтопления. Глава Барнаула поручил усилить работу по вывозу снега и очистке ливневок.

Напомним, теплая погода в городе сохранится до выходных, дневные температуры будут достигать +12 градусов, а ночью ожидается до +4 градусов. В связи с этим происходит активное таяние снега.

Уборка снега в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

Дорожники ворошат и вывозят снег с улиц Барнаула после дождя

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НОВОСТИОбщество
Барнаул Паводок Транспорт дорожное движение водители
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Комментарии 8

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Гость

15:24:19 19-03-2025

попова с малахова затопит как всегда?

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Гость

15:35:15 19-03-2025

Снег не пробовали вывозить, чтобы не было ВОЗМОЖНЫХ подтоплений?
Только можете, как предупреждать, больше ничего.

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Гость

16:36:50 19-03-2025

Гость (15:35:15 19-03-2025) Снег не пробовали вывозить, чтобы не было ВОЗМОЖНЫХ подтопле... свои машины лучше вывезите куда подальше, особенно от центра города

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Гость

15:58:50 19-03-2025

Если сыпать меньше песка, то ливнёвка будет меньше забиваться.

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Гость

16:15:13 19-03-2025

Гость (15:35:15 19-03-2025) Снег не пробовали вывозить, чтобы не было ВОЗМОЖНЫХ подтопле... Вы разве не видели? Они его вывозят! На 300 метров отвезут, в кучу свалят, а деньги спишут как будто за город вывезли тысячи тонн.

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Гость

16:26:45 19-03-2025

Зачем вы им тут умные мысли подсказываете, это же работать надо будет. А им хочется денег бюджетных и фотоотчеты выкладывать, как что-то якобы они делают
Если вывозить снег и убирать улицы, то даже песок не надо будет сыпать, но у нас тут где-то песочный король явно и солевой

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Сергей

16:44:06 19-03-2025

Болото😎

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Musik

18:15:01 19-03-2025

Неожиданно.

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