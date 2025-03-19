В Барнауле водителей предупредили о возможных затруднениях на дорогах из-за таяния снега

На этот случай власти подготовили водооткачивающую технику

19 марта 2025, 15:16, ИА Амител

Большие лужи в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле в связи с погодой может осложниться ситуация на дорогах, сообщает мэрия. Соответствующий вопрос обсудили на аппаратном совещании.

"Это связано с возможным подтоплением низменных участков дорог", – пояснил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин.

На этот случай администрации районов Барнаула совместно с городским управлением по делам ГОЧС подготовили водооткачивающую технику.

Также ранее "Автодорстрой" сформировал шесть бригад по контролю работы ливневой канализации в местах возможного подтопления. Глава Барнаула поручил усилить работу по вывозу снега и очистке ливневок.

Напомним, теплая погода в городе сохранится до выходных, дневные температуры будут достигать +12 градусов, а ночью ожидается до +4 градусов. В связи с этим происходит активное таяние снега.