В Барнауле водителей предупредили о возможных затруднениях на дорогах из-за таяния снега
На этот случай власти подготовили водооткачивающую технику
19 марта 2025, 15:16, ИА Амител
В Барнауле в связи с погодой может осложниться ситуация на дорогах, сообщает мэрия. Соответствующий вопрос обсудили на аппаратном совещании.
"Это связано с возможным подтоплением низменных участков дорог", – пояснил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин.
На этот случай администрации районов Барнаула совместно с городским управлением по делам ГОЧС подготовили водооткачивающую технику.
Также ранее "Автодорстрой" сформировал шесть бригад по контролю работы ливневой канализации в местах возможного подтопления. Глава Барнаула поручил усилить работу по вывозу снега и очистке ливневок.
Напомним, теплая погода в городе сохранится до выходных, дневные температуры будут достигать +12 градусов, а ночью ожидается до +4 градусов. В связи с этим происходит активное таяние снега.
15:24:19 19-03-2025
попова с малахова затопит как всегда?
15:35:15 19-03-2025
Снег не пробовали вывозить, чтобы не было ВОЗМОЖНЫХ подтоплений?
Только можете, как предупреждать, больше ничего.
16:36:50 19-03-2025
Гость (15:35:15 19-03-2025) Снег не пробовали вывозить, чтобы не было ВОЗМОЖНЫХ подтопле... свои машины лучше вывезите куда подальше, особенно от центра города
15:58:50 19-03-2025
Если сыпать меньше песка, то ливнёвка будет меньше забиваться.
16:15:13 19-03-2025
Гость (15:35:15 19-03-2025) Снег не пробовали вывозить, чтобы не было ВОЗМОЖНЫХ подтопле... Вы разве не видели? Они его вывозят! На 300 метров отвезут, в кучу свалят, а деньги спишут как будто за город вывезли тысячи тонн.
16:26:45 19-03-2025
Зачем вы им тут умные мысли подсказываете, это же работать надо будет. А им хочется денег бюджетных и фотоотчеты выкладывать, как что-то якобы они делают
Если вывозить снег и убирать улицы, то даже песок не надо будет сыпать, но у нас тут где-то песочный король явно и солевой
16:44:06 19-03-2025
Болото😎
18:15:01 19-03-2025
Неожиданно.