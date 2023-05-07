"Доступно в каждом уголке". Томенко поздравил с Днём радио жителей Алтайского края

7 мая профессиональный праздник отмечают работники связи и телерадиовещания

07 мая 2023, 09:12, ИА Амител

Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с Днём радио. Поздравление опубликовано на сайте правительства.

7 мая профессиональный праздник отмечают работники связи и телерадиовещания. Томенко и Романенко напомнили, что в Алтайском крае радиовещание появилось более 85 лет назад, с тех пор история региона и достижения жителей "нашли отражение в эфире".

"Сегодня радио- и телевещание доступно в каждом уголке нашего края. В телекомпаниях и на радиостанциях обеспечивают слушателям и зрителям возможность всегда быть на связи, в курсе событий", – говорится в поздравлении.

Ранее Томенко и Романенко поздравили с профессиональным праздником работников сферы культуры и также пожелали им интересных проектов.