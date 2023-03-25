Губернатор Томенко поздравил работников сферы культуры с профессиональным праздником

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили работников культуры с профессиональным праздником, который они отмечают 25 марта. Поздравление опубликовано на сайте регионального правительства.

"Дорогие работники культуры Алтайского края! Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!

2022 год у нас проходил под знаком​ Года культурного наследия народов России, 85-летия Алтайского края, 90-летия Роберта Рождественского. Этим юбилейным датам были посвящены наши главные культурные события, которые привлекли внимание гостей и жителей региона.

За последние годы в крае удалось обновить десятки муниципальных учреждений, в том числе благодаря профильному нацпроекту. Они остаются центрами творческой и духовной жизни, объединяющими и поддерживающими таланты. Культурно-нравственное наследие – главное богатство нашего народа, которое приумножается трудом многих людей.

Планы на текущий год большие, как по укреплению материально-технических возможностей отрасли, так и по содержательному наполнению календаря культурных событий. Традиционно будем ждать гостей на фестивалях имени выдающихся земляков: Василия Шукшина, Роберта Рождественского,​ Валерия Золотухина, Михаила Евдокимова. Впервые сразу семь краевых учреждений побывают с гастролями​ по всей России – от Москвы до Анадыря.​ Уверены, все замыслы осуществятся!

Желаем всем представителям творческой сферы, работникам культуры воплощения новых интересных проектов! Пусть не иссякает вдохновение и стремление нести в мир прекрасное! Добра, крепкого здоровья и всего самого наилучшего вам и вашим близким!" – сказано в поздравлении.