Исторические блокбастеры и авторские драмы. Какие фильмы смотреть в алтайских кинотеатрах до конца октября

Осень — традиционно пора крупных кинотеатральных релизов. В октябре в залы России и Алтайского края не вернутся голливудские премьеры, однако интересные российские и зарубежные картины там всё-таки покажут. Например, зрители смогут увидеть сразу два исторических фильма. Что ещё можно будет посмотреть до конца октября в алтайских кинотеатрах — в материале amic.ru.

«Сердце Пармы» (с 6 октября)

Главная премьера октября уже идёт в российских кинотеатрах с 6 октября. Это отечественный блокбастер «Сердце Пармы» режиссёра Антона Мегердичева («Движение вверх», «Метро») по одноимённому роману писателя Алексея Иванова.

«Сердце Пармы» — историческое кино, в основе сюжета лежат события второй половины XV века, когда Великое Московское княжество воевало с уральской Пармой, населённой язычниками.

Роман Иванова принёс ему широкую известность, выдержал несколько переизданий и привёл даже к возникновению в Пермском крае ежегодного фестиваля «Зов Пармы».

Судя по оценкам критиков и зрителей, «Сердце Пармы» не входит в плеяду плохих книжных экранизаций. Рейтинг картины на «Кинопоиске» — 7,1 балла из 10, критики оставляют на картину также хвалебные отзывы. В общем, если соскучились по масштабным историческим фильмам на большом экране — можно сходить в кино.

«Дикий мужчина» (13 октября 2022)

«Дикий мужчина» — это датская комедия. По сюжету менеджер Мартин, испытав различные виды экстрима, решает уйти в горы, чтобы там жить дикой жизнью: спать под открытым небом, добывать пищу, ходить в шкуре и разводить костры без спичек. Между тем в лесу он встречает парня, у которого есть проблемы с законом, и начинает выживать вместе с ним. Судя по трейлеру — лёгкое среднее кино на вечер. Рейтинг у фильма соответствующий: на IMDB — 6,5 балла из 10, а на «Кинопоиске» — 6,4 балла из 10.

«Средневековье» (20 октября)

«Сердце Пармы» будет не единственным историческим кино в октябре. Вторым фильмом станет чешская картина «Средневековье» режиссёра Петра Якла (играл в фильмах «Три икса», «Евротур», «Чужой против хищника»). Сюжет историко-военной драмы основан на жизни вождя гуситов Яна Жижки, который не проиграл ни одной битвы.

«Средневековье» — самый дорогой фильм в истории Чехии. Его бюджет — 25 млн долларов. В актёрском составе есть звёзды. Главную роль здесь исполняет Бен Фостер («Варкрафт», «Люди Икс: Последняя битва», «Каратель»), также в фильме играют Майкл Кейн (трилогия «Тёмный рыцарь», «Довод», «Интерстеллар», «Иллюзия обмана») и Тиль Швайгер («Достучаться до небес», «Бесславные ублюдки», «Значит, война»). Актёрский состав и интересный исторический сеттинг вполне могут привлечь зрителя к картине. Да и оценка фильма неплохая: — 6,4 балла из 10 на IMDB.

«Вихрь» (20 октября)

«Вихрь» — новый фильм французского культового режиссёра Гаспара Ноэ («Необратимость», «Вход в пустоту», «Любовь»). В главных ролях здесь режиссёр Дарио Ардженто (снимал фильмы «Суспирия», «Кроваво-красное», «Инферно») и актриса Франсуаза Лебрун. Картина рассказывает о пожилых супругах с деменцией и их сыне.

Критики приняли фильм хорошо — на «Кинопоиске» у него рейтинг 7,2 балла из 10, а на IMDB — 7,5 балла из 10. При этом они отмечают, что Ноэ снял нетипичный для себя фильм — без обнажённых тел и насилия. Любители авторского кино и особенно Гаспара Ноэ могут сходить в кинотеатр.

«Маленький Николя» (20 октября)

В октябре выйдет новинка и для любителей мультипликации, а именно французско-люксенбургский фильм «Маленький Николя». Это анимация по мотивам одноимённой серии книг Рене Госинни и художника Жан-Жака Семпе. Мировая премьера картины состоялась ещё на Каннском фестивале в мае. Кроме того, в июне, на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси, мультфильм получил приз за «Лучший фильм».

По сюжету два живущих в Париже друга однажды придумали персонажа — маленького Николя, который мечтает стать пилотом и умеет видеть интересное даже в самых обычных вещах. Фильм рассказывает о приключениях Николя и том, как авторы создают героя. В первую очередь мультфильм привлекает рисованной анимацией. На IMDB рейтинг мультфильма — 7,2 балла из 10. На «Кинопоиске» же оценки пока что нет.

«Звоните Джейн» (27 октября)

«Звоните Джейн» — это американская драма со звёздным женским составом. Здесь играют Элизабет Бэнкс («Голодные игры», «Человек-паук», «Муви 43»), Сигурни Уивер («Чужой», «Охотники за приведениями», «Аватар») и Кейт Мара («Марсианин», «Карточный домик», «Железный человек 2»).

Действие фильма происходит в Америке 1960-х годов. Домохозяйка Джойс узнаёт, что беременна, но хочет сделать аборт. Для этого она связывается с нелегальной феминистской организацией, а потом тоже решает помогать девушкам, которые оказались в сложных ситуациях. Режиссёром картины также является женщина — Филлис Наж. Ещё будучи сценаристом, в 2016 году её выдвигали на премию «Оскар» в номинации «Лучший адаптированный сценарий» за фильм «Кэрол».

Рейтинг фильма на IMBD — 6,9 балла из 10. На «Кинопоиске» оценки пока нет. Любители кино с женщинами, от женщин и о женщинах могут сходить в кино.

«Плотник» (27 октября)

В октябре не обойдётся и без российского авторского кино. В конце месяца выходит драма «Плотник» режиссёра Авдотьи Смирновой («Кококо», «Два дня»). Мировой общественности фильм показали ещё 9 августа на фестивале «Окно в Европу», теперь он добрался и до российских кинотеатров. В картине рассказывается о семье Осиповых из Ульяновска, в которой тяжело заболевает сын. Его родители готовы на всё, чтобы вылечить мальчика. У матери ребёнка случается нервный срыв, и отец, обычный плотник, остаётся наедине с болезнью сына.

О сентябрьских премьерах, многие из которых ещё остаются в алтайских кинотеатрах, можно прочитать здесь.

Напомним, что после ухода из России голливудских студий алтайские и российские кинотеатры столкнулись с серьёзным падением сборов. Закрылось более 100 залов в стране. Соучредитель крупнейшей в Алтайском крае сети кинотеатров «Киномир» Андрей Степурко в сентябре рассказывал, что с начала февраля посещаемость залов в регионе упала примерно на 90%.

Новости

Культура «Состояние агонии»: владелец «Киномира» рассказал о судьбе кинотеатров без западных блокбастеров