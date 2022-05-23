Команда Дарины Сибуль из Барнаула выиграла первую игру летней серии «Что? Где? Когда?»

Капитан из Барнаула Дарина Сибуль привела свою команду к победе в игре «Что? Где? Когда?» и ей вручили приз «Хрустальный атом» от госкорпорации Росатома, как игроку, показавшему себя с наилучшей стороны. В европейской части России игру с дебютировавшей в «Что? Где? Когда?» Дариной показали в прямом эфире 22 мая. Её команда, состоящая из четырёх новичков и двух уже опытных молодых игроков, одержала победу над телезрителями со счётом 6:4.

Команда Сибуль теперь претендует на выход в финал летней серии. В Барнауле эту игру можно будет увидеть в следующее воскресенье в записи.

Ребят перед игрой консультировал четырёхкратный обладатель «Хрустальной совы» Дмитрий Авдеенко. Во время трансляции мэтр подбадривал Дарину после правильных ответов, так он, по словам Авдеенко, пытался вдохновить молодых знатоков, пишет gol.ru. Однако после победы наставник немного пожурил команду Сибуль за то, что ребята не смогли дважды дать досрочный ответ и заработать дополнительные минуты для обдумывания.

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Фанаты «Что? Где? Когда?» уже называют в Сети Дарину не иначе как «новой версией» другого капитана — минчанки Алены Повышевой. Юная блондинка в жемчужном ожерелье приглянулась любителям передачи ещё на весенней серии игр, когда наблюдала за баталиями в компании Олеся Мухина, делится в «Большом вопросе» автор AnnaGe.

Во время игры Дарина сама ответила на два вопроса. Ведущий Борис Крюк похвалил нашу землячку, а также рассказал о трёх версиях происхождения фамилии Сибуль. Либо эта фамилия имеет древнеславянское происхождение и означает «дарованная богом», либо тут прослеживаются ирландские корни — «скалистая гора», а, возможно, фамилия происходит от персидского — «победительница».

В фан-клубе «ЧГК» в ВК игру команды Дарины Сибуль тоже расхвалили. Отметили не только хорошее руководство Дариной знатоками, но и то, что ребята похожи на героев «Поттерианы» — на учащихся Гриффиндора.

Что известно о Дарине Сибуль

Девушка родилась в Барнауле, окончила 22-ю гимназию четыре года назад. Была среди тех краевых выпускников-отличников, с которыми встретился тогда ещё работавший врио губернатора края Виктор Томенко. Сейчас девушка живёт в Москве, учится в МГИМО с 2018 года на факультете международных отношений. Занимается английским с пяти лет. Любит английскую литературу. Подрабатывает репетитором английского языка.