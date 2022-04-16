Модный показ, концерт со Stand Up и гастрономический вечер. Чем заняться на выходных в Барнауле

На этой неделе в Барнауле тепло как летом. А на выходных обещают +23...+25 градусов. Это значит, что самое время идти на уличные экскурсии. Особенно когда вместе с вами по центру города прогуляется призрак. Ну а если такой отдых вам не по душе, то отправляйтесь на магический сеанс или гастрономическую экскурсию. А ещё именно в эту субботу состоится большой модный показ — Altai Fashion week. Правда, вместо недели — только один день. Где будут проходить все события этих выходных, сколько это стоит и куда ещё приглашают барнаульцев, читайте в нашем материале.

Спектакль «Трильби», (16+)

Фото: театр драмы им. Шукшина

Сюжет пьесы известный в своё время драматург Григорий Ге позаимствовал у английского писателя Джорджа Луиса Палмелла Бассона дю Морье. Это произведение произвело фурор во всём мире, в том числе было популярным и в России. Имя главного злодея Свенгали сегодня стало нарицательным, а именем главной героини, певицы Трильби назвали небольшой город во Флориде и даже вид шляпы. В этой пьесе много любви, мистики и стремления к высокому искусству.

Когда: 16 и 17 апреля в 17:30. Обратите внимание, что спектакль идёт 1 час 40 минут без антракта.

Где: театр драмы им. Шукшина, ул. Молодёжная, 15.

Сколько стоит: 150-700 рублей.

Главное модное событие весны Altai Fashion week

Большой модный показ, на котором 25 барнаульских дизайнеров представят свои коллекции, состоится в краевой столице в эту субботу. Организаторы — сами в прошлом модели — уверяют, что событие будет не хуже зарубежных аналогов. Перед гостями выступят мастодонты модной индустрии — стилист Евгения Пашнева, дизайнер Юлия Шадрина и визажист Яна Матвейко. О том, какие коллекции будут представлены и как оценивают организаторы алтайские бренды одежды, мы уже писали.

Где: арт-хаус «Времена года», ул. Солнечная Поляна, 15.

Когда: 16 апреля в 17:00.

Сколько стоит: 2 тысячи рублей.

Концерт Тони Раут & Гарри Топор (16+)

Особенность дуэта в агрессивности подачи. Гарри Топор стал популярным благодаря сгущению красок в историях о жутких нравах родного «Дыбенко». В дуэте с Тони Раутом в рэпе появилось больше агрессии, насилия — все атрибуты ужасного «дна» города.

Группа перенесла концерт с 27 марта на 16 апреля. Организаторы уточняют, что заранее купленные билеты действительны на новую дату.

Когда: 16 апреля в 19:00.

Где: клуб Che Guevara.

Сколько стоит: от 1200 до 4500 руб.

Концерт «Дураки в миниатюре» (16+)

Эстрадная программа лучших миниатюр дуэта Петра Винса и Дмитрия Никулина пройдёт в «Крепостном театре». Будут представлены выступления за три сезона работы в составе театра эстрады «Дети лейтенанта Шмидта». Зрителей ждёт классика юмора с элементами Stand Up, сюрпризы, диалог с артистами и интерактивные розыгрыши.

Когда: 16 апреля, 18:00.

Где: «Крепостной театр», ул. Кирова, 51а.

Сколько стоит: от 500 руб.

Игротека в кофейне (12+)

Фото: «Мосигра»

Бесплатно поиграть в настольные игры в компании друзей приглашают на этих выходных. Все желающие смогут выбрать понравившуюся игру, разобраться в её правилах при помощи аниматоров-игротехников и начать побеждать. В конце вечера будет разыграна небольшая настольная игра по чекам из кафе, где проводится мероприятие.

Когда: 16 апреля с 18:00 до 21:00.

Где: кофейня Cosmo Coffee, пр. Ленина, 58.

Сколько стоит: бесплатно, покупать что-то в кофейне не обязательно.

Пешком по городу вместе с призраками (12+)

Две уличные экскурсии «Городская мистика» и «Городские легенды» пройдут на этих выходных. Во время первой участникам откроют все тайны Барнаула, расскажут о призраках и о том, кто стоит за всей этой мистикой. На второй покажут одну из первых метеостанций в Сибири, вы прогуляетесь по самой деревянной улице и окажетесь в заячьей слободе. И, конечно, услышите легенды и истории, которые скрывает старый город.

Когда: «Городская мистика» — 16 апреля в 18:30, «Городские легенды» — 16 апреля в 19:00.

Где: место встречи будет известно после записи по телефону 8 983 605 0889.

Сколько стоит: 350 рублей.

Гастрономическая экскурсия (6+)

Устроить себе праздник живота и узнать о традициях чайного стола приглашают в «Горную аптеку». Гид проведёт экскурсию и расскажет о том, какие особенности были характерны для купеческих застолий. Участники смогут попробовать угощения от ресторации.

Когда: 17 апреля в 17:00.

Где: музей «Горная аптека», обязательна запись по телефону +7 (3852) 53-62-67.

Сколько: бесплатно.

Лекторий «Цветы и жизнь» (12+)

На лекции речь пойдёт о заслуженном художнике России Глебе Белышеве. Благодаря деятельности Белышева и его мастерской впервые на Алтае и в Сибири появились набивка и ситцепечатание. Рисунки для ткани, выполненные художниками мастерской, находили высокую оценку на Всесоюзных художественных советах и просмотрах, с успехом экспонировались на международных конкурсах в Париже, Лейпциге и Брюсселе. Сотрудник музея расскажет о вкладе художника в искусство Алтая, а также о его любимых цветах и особенностях росписей.

Когда: 16 апреля в 14:00.

Где: ул. М. Горького, 16.

Сколько стоит: 90 рублей, льготный билет — 45 рублей.

Обсуждение книги в литературном клубе (12+)

Барнаульцев приглашают на дискуссию по книге «Уличный кот по имени Боб» Джеймса Боуэна. Она пройдёт в «Шишковке».

В книге речь идёт о музыканте и коте, которые живут на улице. Герои помогают друг другу справиться с бедами, а кот приносит хозяину удачу. Удивительная встреча помогла музыканту стать популярным — теперь его имя знают по всему миру.

Когда: 16 апреля в 14:00.

Где: библиотека им. Шишкова, ул. Молодёжная, 5.

Сколько стоит: бесплатно.

Развлекаемся с детьми

Магический сеанс (6+)

Невообразимые чудеса и эксперименты будут твориться в подвалах «Горной аптеки» в субботу. Перед глазами зрителей оживут загадочные городские легенды, исполнятся предсказания. Участники увидят и психологические опыты, эксперименты, а ещё смогут стать свидетелями исполнения предсказаний.

Когда: 16 апреля в 16:00 и в 18:00.

Где: музей «Горная аптека», ул. Ползунова, 42. Необходимо записаться по телефону + 7 (3852) 53-62-67.

Сколько стоит: 500 рублей.

Интерактивная сказка «Гусёнок» (3+)

Фото: театр кукол «Сказка»

На представлении юные зрители смогут поучаствовать в спектакле. Они будут так же важны, как и актёры. Куклы поиграют и пообщаются с детьми, расскажут интересную историю. Но в этом им придётся помочь.

Когда: 16 апреля в 10:30, 12:00, 14:00, 16:00.

Где: театр кукол «Сказка», ул. Пушкина, 41.

Сколько стоит: 200-250 рублей.

Идём в кино

Фантастический триллер «Обратимая реальность» (12+)

Фото: kino-mir.ru

В недалёком будущем люди не представляют себе жизнь без виртуальной реальности, где доступно всё — драки, романтичные свидания, экстремальные гонки. Но в какой-то момент пользователи лишаются приключений. Вместо желаемого их преследуют кошмары. Расследовать обстоятельства этого дела поручили оперативнику виртуальной полиции Михаилу. Но чем больше он разбирается со всем происходящим, тем явственнее стирается грань между виртуальным и реальным.

Сеансы есть во всех барнаульских кинотеатрах.

Комедийный фильм «Добро пожаловать в семью» (16+)

Фото: kino-mir.ru

Леонид Иванович — Крёстный отец. В этом мире он любит лишь две вещи: быть Крёстным отцом и свою дочь Миру. Чтобы не разгневать босса, Миру все обходят стороной. Кроме Саши, который ничего не знал о семье и просто влюбился с первого взгляда. Теперь у него непростая задача — не лишиться руки и сердца до свадьбы.

Сеансы есть во всех барнаульских кинотеатрах.