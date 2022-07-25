Небывалый урожай. На Алтае грибники возят добычу уже на автомобильных прицепах

В Рубцовске жители заметили грибника, везущего свою добычу в автомобильном прицепе, сообщает паблик «Чёрное и Белое Барнаул». Автор поста пишет: «Рубцовские грибники вместо ведёрок берут с собой прицепы».

Грибной сезон на Алтае ставит рекорд за рекордом. Вначале местные грибники удивились, что маслята появились в начале июня, потом начали постить в соцсетях фотографии с громадными боровиками, не тронутыми червями. А к концу июля появились кадры со множеством вёдер, забитых грибами, а также с полными грибов багажниками.

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Так участник сообщества Barnaul22 Иван показал фото полной машины грибов, которое он описал так: «Гриб идёт, лисички много мелкой, белый гриб, первый слой скоро отойдёт. Насобирали вчера с сыном!»

Грибы / Фото: vk.com/barneos22

А Екатерина Есаулкова выложила в сообществе «Грибники Барнаула и Алтайского края» снимок, на котором 10 ящиков, одно ведёрко и два пакета заполнены белыми, лисичками и даже мухоморами (см. фото на заставке этого материала), собранными ею с мужем 24 июля.

А это просто дневная добыча, собранная в тот же день Светланой Тихоновой в Троицком районе:

Фото: Светлана Тихонова / vk.com/grib22rus