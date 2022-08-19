За своим гигантским трофеем живущий под Барнаулом рыбак отправился в соседний регион. Ловил он на Обском водохранилище в окрестностях посёлка Спирино в Новосибирской области (это чуть севернее Крутихинского района).

Довольно зрелый сазан

Историей этой рыбалки поделился с журналистами сайта ndn.info биолог из Новосибирска Александр Яновский, близкий друг этого рыбака. Учёный по каким-то причинам не назвал имя барнаульца, зато рассказал некоторые детали рыбалки.

Ловля велась на донную снасть в середине августа. Рыбак любит выслеживать и прикармливать именно очень больших сазанов. Судя по внешнему виду пойманного экземпляра, ему не менее 20 лет. Ихтиологи попросили счастливого рыболова передать им хотя бы чешую рыбы для исследования, но тот пока на просьбу не откликнулся.

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Сазаны могут жить до 30-35 лет, но рост прекращается в 7-8 лет, то есть основной прирост веса происходит в первую четверть жизни. Средний размер сазана находится в пределах 35-55 сантиметров. Однако такая длина тела далеко не предел. Есть огромные представители данного вида, которые могут достигать в длину 1 метра. Вес рыбы стандартных размеров составляет от 1 до 4 килограммов. Если речь идёт о более крупных экземплярах, то здесь масса будет более внушительной — от 20 до 35 килограммов. Крайне редко встречаются экземпляры весом в 40 кг и длиной в метр, сообщает ydoo.info.

Любопытная нумерология этого рекорда: 22 кг, 22-й год, рыбак из 22-го региона.

Напомним, что в июле другой барнаулец поймал в Новосибирской области сазана весом 12,1 кг.

Огромные щуки и медведь на берегу

Трофеи бийчан на рыбалке в Томской области / Фото: Александр Казанцев / vk.com/id510427817

Ещё один рекордный трофей добыл с приятелем бийчанин Александр Казанцев, о чём написал у себя на страничке в ВК 9 августа. За неделю рыбаки выловили 18 весомых трофеев длиной от метра (в среднем по 6 кг каждая рыба), а также семь щук от 10 кг и выше.

Ловили бийчане тоже не на Алтае, а отправились за добычей в Томскую область. Среди тех семи гигантов четыре рыбины были по 10 кг, одна — 11 кг, одна 12 кг и рекордная 15-килограммовая щука.

Отдельные экземпляры щук вырастают в длину до 1,5 м и набирают массу до 35 кг. Но обычно большая щука бывает до 1 м и 8 кг, сообщает «Википедия».

«Рыбы до 5 кг было в очень большом количестве. Рыбу домой брали только в последний день», — рассказал Александр и выложил видео о том, как отпускает улов на волю.

Жили рыбаки на островах целую неделю и только один раз позволили себе отдохнуть от своей робинзонады и съездить на местную турбазу, чтобы попариться в бане.

Рыба у них в первые два дня клевала только «на силикон зелёного цвета или пал 03». Потом ловили на поролон синего или фиолетового цвета.

Следы медведя рядом с местом рыбалки бийчан / Фото: Александр Казанцев / vk.com/id510427817

А ещё в 500 м от их лагеря бийчане заметили на берегу свежие следы медведя. Напомним, что эти летом медведи очень активны и на Алтае. Из-за того, что эти звери всё чаще стали попадаться в Тигирекском заповеднике, там до конца 2022 года закрыли туристические тропы.