В алтайских лесах поспела земляника. Скоро: на всех обочинах краевых дорог

Раннее алтайское лето 2022 радует жителей региона всё новыми чудесами. Быстрее обычного поспела лесная земляника, которую, как плавило, начинают собирать ближе к июлю. О находках пишут из Троицкого, Первомайского районов, также ягоду заметили в бору под Барнаулом.

Так, снимками с земляникой в Троицком районе 6 июня поделились подписчицы сообщества «Грибники Барнаула и Алтайского края» Светлана Тихонова и Дарья Дворских.

Грибы и ягоды из Троицкого района / Фото: Светлана Тихонова / vk.com/grib22rus

В округе посёлка Костяки Первомайского района землянику заметили 5 июня участники похода группы «Изучай свой край Алтайский». Кроме того, они, как и Светлана Тихонова из Троицкого, рассказали о находке рано появившихся маслятах у Костяков.

О поспевшей землянике под Барнаулом сообщили накануне читатели паблика Barnaul22 Роман Альдергот и Антон Петров.

Скоро этот лесной урожай надо будет ждать на барнаульских рынках и вдоль краевых трасс.

Кстати, садовая земляника, называемая в народе викторией, тоже начала поспевать у барнаульских садоводов, о чём свидетельствуют Татьяна Санарова и Алёна Сальникова там же, в сообществе Barnaul22.

Первая садовая земляника 2022 / Фото: Татьяна Санарова / vk.com/barneos22

Напомним, что в этом году раньше обычного появились маслята, об этом 6 июня рассказывал amic.ru. И на две-три недели раньше начался массовый лёт бабочек-боярышниц.