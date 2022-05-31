Массовый бабочкопад на Алтае. Почему боярышницы вылетели раньше срока

«Массовый лёт боярышницы в этом году невероятный. 29 мая был долгожданный дождь, гроза, а ночью ливень. Много бабочек дождём прибило к земле, после чего они не поднялись. А сегодня и вчера бабочек по-прежнему очень много», — рассказывает на своей странице в ВК Лия Светлояр из Алтайского биосферного заповедника.

Обычно эти бабочки на Алтае вылетают в середине или во второй половине июня. Но в 2022 году лето наступило уже в мае, поэтому погода благоприятствует вылету боярышниц.

Их заметили в конце прошлой недели не только на Телецком озере, где находится заповедник, но и в Бийске, Барнауле, Тягуне и в других местах Алтая. Историями о массовом нашествии бабочек делятся наши соседи из Кузбасса и Новосибирской области.

Это красивое явление столь же скоротечно, как и цветение яблонь. Примерно неделю бабочки порадуют своей красотой любителей природы и потом исчезнут, оставив на растениях свои яйца.

Чем опасны бабочки боярышницы

Сами по себе бабочки для человека безвредны. Однако есть суеверие, что они приносят так называемые кровавые дожди во время размножения. Когда из куколки выходит бабочка, образуется капля красной жидкости. Если в это время идёт дождь, он смывает эти капли в местах массового скопления таких куколок, а люди принимают их за дождь из крови и приписывают данному явлению какие-нибудь зловещие предзнаменования.

На самом деле, бабочки, а точнее их личинки, вредят не людям напрямую, а растениям, листьями которых питаются.

Почему в этом году бабочки вылетели так рано

Осенью многие бабочки могли уйти на зимовку — спрятаться в тёплое помещение, — а потом с наступлением тепла проснуться и приступить к размножению, рассказала профессор Людмила Комарова «Бийскому рабочему».

Пока в крае было ветрено, они прятались в лесах, а как только стало жарко и ветер стих, бабочки полетели на открытую местность и стали заметны людям.