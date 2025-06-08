Дождь и облачно. О погоде в Барнауле 8 июня

Сильного ветра при этом не ожидается

08 июня 2025, 06:00, ИА Амител

Фото: Issay Tsumeki / unsplash.com

В Барнауле 8 июня установится нежаркая и преимущественно облачная погода, следует из данных сервиса "Яндекс Погода".

Утром в воскресенье в столице Алтайского края будет +20 градусов. Днем потеплеет до +23, также ожидается дождь. Вечером столбики термометров вновь опустятся до +20, осадков не ожидается. А ночью похолодает до +15.

Скорость ветра в течение дня будет составлять 2–3 м/с.

Ранее метеоролог сообщил, что средняя температура в июне будет выше нормы на 20% территории страны, в том числе в Алтайском крае.