Дожди, грозы и град. Какая погода ждет Алтайский край 24 мая
Порывы ветра местами достигнут 22 м/с
24 мая 2026, 06:00, ИА Амител
Гроза / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
До +17 градусов ожидается в Алтайском крае днем 24 мая, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
В целом по краю температура составит +12...+17 градусов. Кратковременные, местами сильные дожди, грозы, возможен град. Ветер северо-западный, 8–13 м/с, местами порывы 17–22 м/с.
В Барнауле ожидается +12...+14 градусов. Кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 8–13 м/с.
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