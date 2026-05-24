Дожди, грозы и град. Какая погода ждет Алтайский край 24 мая

Порывы ветра местами достигнут 22 м/с

24 мая 2026, 06:00, ИА Амител

Гроза / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

До +17 градусов ожидается в Алтайском крае днем 24 мая, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит +12...+17 градусов. Кратковременные, местами сильные дожди, грозы, возможен град. Ветер северо-западный, 8–13 м/с, местами порывы 17–22 м/с.

В Барнауле ожидается +12...+14 градусов. Кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 8–13 м/с.