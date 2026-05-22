В Алтайском крае на выходных ожидаются дожди и ночные заморозки до -5 градусов

В субботу местами ожидается мокрый снег, а к понедельнику днем потеплеет до +27

22 мая 2026, 19:00, ИА Амител

Сильный дождь в Барнауле / Фото: amic.ru

На предстоящих выходных, 23 и 24 мая, в Алтайском крае сохранится прохладная и дождливая погода. Кроме того, ночью в субботу регион скуют заморозки до -5 градусов, сообщает региональный ЦГМС.

Ночь на 23 мая принесет похолодание до 0...-5 градусов, по западу — до +5. В предгорьях местами пройдут дожди с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 3–8 м/с, порывами до 13 м/с.

Днем в среднем будет +11...+16 градусов, по юго-западу местами до +21. На севере возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер усилится до 7–12 м/с, порывы до 18 м/с.

В ночь на 24 мая ожидается +6...+11 градусов. Днем прогнозируют +12...+17 градусов. Пройдут кратковременные дожди, местами сильные, с грозами и возможным градом. Ветер юго-западный с переходом на северный, 8–13 м/с, порывами до 15 м/с.

В понедельник, 25 мая, вновь вернутся ночные заморозки — местами похолодает до 0...-2 градусов. На востоке возможны небольшие дожди. Порывы северного ветра достигнут 16 м/с, затем он сменится на южный. Днем значительно теплее — от +16 до +21 градуса, на западе — до +22...+27.

В Барнауле в субботу ночью ожидаются заморозки до 0...-2 градусов, днем +13...+15. В воскресенье похолодает до +12...+14 и пройдет кратковременный дождь. В понедельник станет теплее — до +18...+20 градусов.

Ранее сообщалось, что в регионе действует штормовое предупреждение. С 21 по 25 мая сохраняется высокая пожароопасность, в западных районах — чрезвычайная (5-й класс).