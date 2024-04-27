Дожди, грозы и сильный ветер ожидаются в Алтайском крае в ближайшее время

Жителей просят переждать непогоду в укрытии

27 апреля 2024, 16:15, ИА Амител

Сильный ветер / Фото: unsplash.com

Погода резко ухудшится в Алтайском крае днем 29 апреля, предупреждают в региональном МЧС.

"Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, усиление ветра до 18 м/с, местами по юго-востоку порывы до 23 м/с", – говорится в сообщении.

Кроме того, до 2 мая местами по краю сохранится высокая пожароопасность.

Спасатели рекомендуют переждать сильный ветер в капитальном строении, а также просят не разводить костры, не бросать непотушенные спички и сигареты, не позволять детям играть с огнем и не сжигать мусор и сухую траву.

С 27 апреля в Алтайском крае действует особый противопожарный режим.