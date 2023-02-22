Древесины меньше, депутатов больше. Как прошла последняя зимняя сессия АКЗС

Фоторепортаж с 17-й сессии алтайских депутатов

22 февраля 2023, 16:32, ИА Амител





































































































































































Сессия АКЗС 22 февраля 2023 года

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

22 февраля в Барнауле прошла очередная сессия Алтайского краевого Законодательного собрания. Это последнее собрание народных избранников этой зимой. Депутаты приняли в свои ряды "новенького" Дмитрия Беляева, избранного по одномандатному округу № 5 (Каменский и Крутихинский районы). Напомним, дополнительные выборы в АКЗС по округу № 5 прошли 29 января. Они были назначены в связи с досрочным прекращением полномочий Петра Тютюнникова. Он скончался летом 2022 года после продолжительной болезни. Дмитрию Беляеву 39 лет, он возглавляет предприятие по производству сельскохозяйственной техники. В АКЗС он войдёт во фракцию "Единая Россия", сообщает пресс-служба АКЗС.

Также депутаты уменьшили норматив льготной древесины (подробнее вы можете прочитать тут: "Вагон леса. Депутаты уменьшили норматив бесплатной древесины для жителей"), поддержали изменения в бюджет текущего года. Его расходы увеличили на 7,454 млрд рублей. В результате они составят 165,695 млрд рублей. Поддержали депутаты и изменения в закон о патентной системе налогообложения. Новый порядок уплаты налога по патентной системе начнёт действовать с 1 января 2024 года.

Как прошла 17-я сессия Алтайского Заксобрания в нашем фоторепортаже.