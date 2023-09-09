"Другого варианта нет". Депутат рассказал, будет ли новая мобилизация в России
Генерал Гурулев оценил идею провести ротацию мобилизованных
09 сентября 2023, 10:00, ИА Амител
Ротация призванных на спецоперацию россиян не будет производиться за счет новой мобилизации, заявил депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев, комментируя намерение главы Ленобласти обратиться в Минобороны по поводу ротации мобилизованных жителей региона.
"Если губернатор призывает к ротированию – за счет чего? Очередной мобилизации? Президент четко сказал, что мы этим путем не идем. Мы сегодня идем путем набора военнослужащих по контракту. Этот план сегодня выполняется. Другого варианта нет", – подчеркнул парламентарий в телеграм-канале.
По его словам, мобилизация оказалась бы неэффективной из-за больших затрат времени и ресурсов на обучение и обеспечение мобилизованных одеждой, оружием, техникой и прочим. "Это дорого для государства", – отметил Гурулев.
Кроме того, подобная мера оказалась бы неэффективной из-за риска лишиться рабочих рук в тылу, добавил генерал.
В начале сентября Андрей Гурулев также заявил, что новой мобилизации не будет. По его словам, на данный момент акцент делается на наборе контрактников, и люди на это идут.
13:28:50 09-09-2023
НЕ надо ВРАТЬ и ЛУКАВИТЬ ! Забрали лучших мужчин ВОЗРАСТНЫХ и держите фронт благодаря им , Вы не задумываетесь об их физическом и психологическом состоянии и моральном духе, какой из них боец если они без отпусков с октября ! Отвечает Гурулёв,что это обязательно контролируется -БРЕХНЯ! Наши сыновья,которые без отпуска до сих пор , а уже скоро год как их отправили. Правильно поднимает вопрос Губернатор Ленинградской области беспокоясь о своих мобилизованных .
22:48:13 09-09-2023
Когда их всех за ложь судить будут?! А то только простых людей за "фейки" таскают