"Другого варианта нет". Депутат рассказал, будет ли новая мобилизация в России

Генерал Гурулев оценил идею провести ротацию мобилизованных

09 сентября 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

Ротация призванных на спецоперацию россиян не будет производиться за счет новой мобилизации, заявил депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев, комментируя намерение главы Ленобласти обратиться в Минобороны по поводу ротации мобилизованных жителей региона.

"Если губернатор призывает к ротированию – за счет чего? Очередной мобилизации? Президент четко сказал, что мы этим путем не идем. Мы сегодня идем путем набора военнослужащих по контракту. Этот план сегодня выполняется. Другого варианта нет", – подчеркнул парламентарий в телеграм-канале.

По его словам, мобилизация оказалась бы неэффективной из-за больших затрат времени и ресурсов на обучение и обеспечение мобилизованных одеждой, оружием, техникой и прочим. "Это дорого для государства", – отметил Гурулев.

Кроме того, подобная мера оказалась бы неэффективной из-за риска лишиться рабочих рук в тылу, добавил генерал.

В начале сентября Андрей Гурулев также заявил, что новой мобилизации не будет. По его словам, на данный момент акцент делается на наборе контрактников, и люди на это идут.