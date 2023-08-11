Друзья рассказали о новосибирце, погибшем на алтайском перевале Контейнер

Они не верят в официальную версию о сорвавшейся страховке

11 августа 2023, 17:29, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на соцсети

Житель Новосибирска Андрей Тушин, погибший в Республике Алтай, давно занимался активным туризмом и был в слаженной команде, пишет "КП-Новосибирск".

Напомним, трагический случай произошел днем 10 августа в районе Северо-Чуйского хребта на перевале Контейнер. При прохождении туристического маршрута Андрей сорвался со страховки и после падения погиб.

"Андрей отправился на этот перевал вместе еще с тремя людьми. Они давно вместе ходят. Он совсем не новичок: с детства с родными ходил в горы, я его еще совсем мальчишкой помню. Он осторожный, внимательный", – рассказал знакомый сибиряка.

По словам туристов, перевал особой сложности не представляет. Сам подъем был рассчитан на 10 дней.

Друзья Андрея не верят в официальную версию о сорвавшейся страховке.