ДТП с перевертышем произошло на Змеиногорском тракте в Барнауле. Есть пострадавшие

Виновник аварии скрылся с места происшествия, после чего опрокинулся на автомобиле

24 декабря 2024, 14:20, ИА Амител

ДТП на Змеиногорском тракте в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"

Утром 24 декабря на Змеиногорском тракте в Барнауле произошло ДТП с опрокидыванием. Столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что 22-летний водитель Lada Granta с признаками опьянения выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Kia Rio под управлением 36-летнего мужчины. Автомобиль Lada скрылся с места ДТП, после чего опрокинулся.

Пассажира Kia Rio госпитализировали в КГБУЗ "Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи" с телесными травмами.

"В отношении водителя Lada Granta составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления") и возбуждено уголовное дело по ст. 264.1. УК РФ ("Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения")", – уточнили в ведомстве.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.