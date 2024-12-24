ДТП с перевертышем произошло на Змеиногорском тракте в Барнауле. Есть пострадавшие
Виновник аварии скрылся с места происшествия, после чего опрокинулся на автомобиле
24 декабря 2024, 14:20, ИА Амител
Утром 24 декабря на Змеиногорском тракте в Барнауле произошло ДТП с опрокидыванием. Столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
Предварительно установлено, что 22-летний водитель Lada Granta с признаками опьянения выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Kia Rio под управлением 36-летнего мужчины. Автомобиль Lada скрылся с места ДТП, после чего опрокинулся.
Пассажира Kia Rio госпитализировали в КГБУЗ "Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи" с телесными травмами.
"В отношении водителя Lada Granta составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления") и возбуждено уголовное дело по ст. 264.1. УК РФ ("Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения")", – уточнили в ведомстве.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.
14:53:11 24-12-2024
"Новый год".
15:09:01 24-12-2024
Гость (14:53:11 24-12-2024) "Новый год".... Да ладно , у нас круглый год такое
15:36:33 24-12-2024
Летом с утра на Змеиногорском такую же погоню видел с бухим уродом. Со сранья жрут
15:47:43 24-12-2024
охранник пятерочки?
15:57:35 24-12-2024
Так это авто ЧОП, наверно нападение отражать торопился.
19:37:04 24-12-2024
Гость (15:57:35 24-12-2024) Так это авто ЧОП, наверно нападение отражать торопился.... Машину угнали, написали потом