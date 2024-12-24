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ДТП с перевертышем произошло на Змеиногорском тракте в Барнауле. Есть пострадавшие

Виновник аварии скрылся с места происшествия, после чего опрокинулся на автомобиле

24 декабря 2024, 14:20, ИА Амител

ДТП на Змеиногорском тракте в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"
ДТП на Змеиногорском тракте в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"

Утром 24 декабря на Змеиногорском тракте в Барнауле произошло ДТП с опрокидыванием. Столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что 22-летний водитель Lada Granta с признаками опьянения выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Kia Rio под управлением 36-летнего мужчины. Автомобиль Lada скрылся с места ДТП, после чего опрокинулся.

Пассажира Kia Rio госпитализировали в КГБУЗ "Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи" с телесными травмами.

"В отношении водителя Lada Granta составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления") и возбуждено уголовное дело по ст. 264.1. УК РФ ("Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения")", – уточнили в ведомстве.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.

ДТП Происшествия

Комментарии 6

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Гость

14:53:11 24-12-2024

"Новый год".

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Сергей

15:09:01 24-12-2024

Гость (14:53:11 24-12-2024) "Новый год".... Да ладно , у нас круглый год такое

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Гость

15:36:33 24-12-2024

Летом с утра на Змеиногорском такую же погоню видел с бухим уродом. Со сранья жрут

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гость

15:47:43 24-12-2024

охранник пятерочки?

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Гость

15:57:35 24-12-2024

Так это авто ЧОП, наверно нападение отражать торопился.

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Гость

19:37:04 24-12-2024

Гость (15:57:35 24-12-2024) Так это авто ЧОП, наверно нападение отражать торопился.... Машину угнали, написали потом

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