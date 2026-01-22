Дух конструктивизма. Как выглядит дом 1930-х годов в центре Барнаула, который могут снести
Дом на проспекте Социалистическом хотят признать аварийным
22 января 2026, 06:15, ИА Амител
Старинное трехэтажное здание на пересечении улицы Никитина и проспекта Социалистического в ближайшее время может пойти под снос – его планируют признать аварийным. Тревогу в социальных сетях поднял кандидат исторических наук и общественник Данил Дегтярев. По его словам, дом, построенный в первой половине 1930-х годов трестом "Кузбассуголь" для своих работников, является уникальным для краевой столицы примером архитектуры конструктивизма. Несмотря на то, что в 1958 году к зданию добавили четырехэтажную пристройку со стороны проспекта, оно сохранило свой исторический облик, в отличие от своего "близнеца" на ул. Карла Маркса, 1, который был изменен современным ремонтом.
Жители дома и арендаторы помещений категорически не согласны с вердиктом об аварийности и утверждают, что объекту просто требуется грамотный капитальный ремонт. Горожане опасаются, что на месте самобытной постройки появится очередная безвкусная высотка.
История дома неразрывно связана с судьбой страны. В комментариях к посту общественника барнаульцы вспоминают, что в годы войны здесь жили эвакуированные ленинградцы и немцы Поволжья. До начала 1960-х в квартирах с трехметровыми потолками сохранялось печное отопление, а быт был суровым.
08:40:47 22-01-2026
На Ленинском в районе площади Октября дома в еще худшем состоянии стоят, фасады просто рушатся на головы людям и их почему-то аварийными признать не хотят, чтоб снести. А тут на фото только штукатурка местами облупилась. Крышу перекрыть, трубы поменять в подвале, отштукатурить - еще 100 лет простоит. Кому-то прям невтерпеж прибрать к рукам участок в центре города. Для кого Администрация Барнаула работает для людей или для людоедов?
09:50:24 22-01-2026
ыть (08:40:47 22-01-2026) На Ленинском в районе площади Октября дома в еще худшем сост... Администрации под свои квартиры.
14:56:08 24-01-2026
ыть (08:40:47 22-01-2026) На Ленинском в районе площади Октября дома в еще худшем сост... Втихую начинают с Ленина 94.
09:16:30 22-01-2026
А если жильё не строить в центре, тогда всё сохранится в первозданном историческом виде!
09:36:06 22-01-2026
Какой позор и СМИ это поощряют ! Разве правду трудно сказать, что спекулянтам нужна земля.
10:17:05 22-01-2026
Кто-то ещё до сих пор не понял, что весь исторический центр города уже поделён между строителями и будет тотально застроен стекловатными высотными человейниками? Все сталинки, а за ними и хрущёвки пойдут под тотальный снос, а владельцам квартир там уже привычно будет выдаваться компенсация, которой едва хватит на первый взнос по ипотеке на 30 лет где-нибудь на выселках в районе аэропорта. Те, кто в Барнауле не родился, а сюда приехал, от города нашего детства не оставят и следа, уже превращая город в сплошной спальник.
14:58:48 24-01-2026
Гость (10:17:05 22-01-2026) Кто-то ещё до сих пор не понял, что весь исторический центр ... сталинки????
10:38:57 22-01-2026
Никакой ценности исторической у этого здания нет и тратить большие бюджетные средства на его капремонт не целесообразно. Если кто то хочет его выкупить и снести, расселив всех жителей в новое жилье, то это лучший вариант.
10:54:44 22-01-2026
а жильцы и арендаторы за чей счет предлагают сделать капремонт?
если за свой, то кто мешает, делайте - и не будет у дома проблем, а если за счёт государства, то почему? обыкновенная частная собственность и бремя содержания лежит на владельцах помещения. никто же не просит государство прийти частные дома подлатать.
а что до красоты здания, не вижу никакой красоты, непонятные входные группы, реклама, блоки кондиционеров. Товарищам, что вдруг начали ратовать за эту красоту, как мне кажется, стоит озаботиться вопросом до того как начнут дом признавать аварийным. Сколько подобных домов, фасады зданий которых изуродованы. Если наводить порядок, то начинать хотя бы с малого. Посмотрите как меняются города, когда фасады зданий приводят в единый стиль и убирают весь графический "мусор".
12:10:37 22-01-2026
Гость (10:54:44 22-01-2026) а жильцы и арендаторы за чей счет предлагают сделать капремо... А разве стекловатные человейники, которые начинают течь и сыпаться с самого момента постройки не ремонтируют уже за счёт фонда кап. ремонта? Ведь их ремонты, если их проводить за счёт собственников, моментально их разорят.
11:23:47 22-01-2026
Оставить, только уродливую пластиковую пришлёпку спереди сдолбить отбойными молотками!
14:47:46 24-01-2026
Гость (11:23:47 22-01-2026) Оставить, только уродливую пластиковую пришлёпку спереди сдо... Балконы уже сдолбили(сь)?
17:39:19 22-01-2026
Старинное - серьезно. Флоринтийцам скажите))))
18:02:35 22-01-2026
Пузырек (17:39:19 22-01-2026) Старинное - серьезно. Флоринтийцам скажите))))... Витториано на площади Венеции в Риме 1885 года римляне считают новоделом и терпеть не могут. У нас 1930 - старинное здание. Это все, что нужно знать об историчности, традициях и прочем. Все у нас дешевый новодел
05:25:46 25-01-2026
Все старые дома в центре будут снесены. Это факт. Никто ничего не будет восстанавливать. Есть барнаульский Арбат, там и гуляйте.