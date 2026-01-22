Дух конструктивизма. Как выглядит дом 1930-х годов в центре Барнаула, который могут снести

Дом на проспекте Социалистическом хотят признать аварийным

22 января 2026, 06:15, ИА Амител

Дом на проспекте Социалистическом / Фото: amic.ru / Фото: amic.ru

Старинное трехэтажное здание на пересечении улицы Никитина и проспекта Социалистического в ближайшее время может пойти под снос – его планируют признать аварийным. Тревогу в социальных сетях поднял кандидат исторических наук и общественник Данил Дегтярев. По его словам, дом, построенный в первой половине 1930-х годов трестом "Кузбассуголь" для своих работников, является уникальным для краевой столицы примером архитектуры конструктивизма. Несмотря на то, что в 1958 году к зданию добавили четырехэтажную пристройку со стороны проспекта, оно сохранило свой исторический облик, в отличие от своего "близнеца" на ул. Карла Маркса, 1, который был изменен современным ремонтом.

Жители дома и арендаторы помещений категорически не согласны с вердиктом об аварийности и утверждают, что объекту просто требуется грамотный капитальный ремонт. Горожане опасаются, что на месте самобытной постройки появится очередная безвкусная высотка.

История дома неразрывно связана с судьбой страны. В комментариях к посту общественника барнаульцы вспоминают, что в годы войны здесь жили эвакуированные ленинградцы и немцы Поволжья. До начала 1960-х в квартирах с трехметровыми потолками сохранялось печное отопление, а быт был суровым.