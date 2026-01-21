Историк призвал спасти красивое здание в центре Барнаула, которое могут снести
Дом на улице Никитина, 71, пытаются признать аварийным
21 января 2026, 11:45, ИА Амител
Старинное здание по адресу улица Никитина, 71, на пересечении с проспектом Социалистическим хотят признать аварийным и могут снести уже в ближайшее время. При этом объект имеет историческое значение для краевой столицы, а против сноса выступают историки и жители дома. Об этом в социальных сетях написал кандидат исторических наук, общественник Данил Дегтярев.
Что известно о доме?
Дом, согласно официальным данным, ввели в эксплуатацию в 1938 году. По другим сведениям – в первой половине 1930-х. Считается, что его построил трест "Кузбассуголь" для своих работников. Как отметил Данил Дегтярев, трехэтажное здание построили в стиле конструктивизма. В 1958 году к дому со стороны проспекта Социалистического сделали четырехэтажную пристройку.
Почему дом могут снести?
По словам историка, сейчас дом по ул. Никитина, 71, пытаются признать аварийным. В теории в будущем это может привести к сносу здания, хотя жильцы и арендаторы якобы выступают против. Они уверяют, что здание еще вполне крепкое, но нужно провести капитальный ремонт и дать постройке "вторую молодость".
«Почему лично я против именно сноса данного жилого дома? Потому что в Барнауле и так мало образцов конструктивизма. Несколько домов построено в этом стиле на Жилплощадке. На ул. Карла Маркса, 1, стоит дом – близнец дома на Никитина, 71. Но внешний вид дома на Маркса (сейчас там ЦУР) сильно изменен недавним ремонтом. Кроме того, трехэтажное здание 1930-х годов хорошо сочетается с окружающей его застройкой (в том числе и двумя памятниками архитектуры, расположенными по ул. Никитина, 77 и ул. Никитина, 96). А вот будет ли вписано туда новое здание (которое неизбежно возникнет на месте снесенного дома) – большой вопрос», – написал в соцсетях Данил Дегтярев.
В комментариях под постом жители Барнаула поддержали историка. Многие уверены, что на месте симпатичного здания может появиться безвкусная новостройка, которая только ухудшит архитектуру проспекта Социалистического.
Одна из жительниц Барнаула написала в комментарии, что ее семья переехала в дом в 1941 году. Тогда там жили эвакуированные люди из других регионов страны: поволжские немцы, ленинградцы.
"Это были своеобразные Барнаульские фавеллы:землянки в высоком Обском берегу.Некоторые ленинградцы так и остались в Барнауле.До начала 60х в доме было печное отопление,вода из колонки и туалет на улице.Высота потолков была больше трёх метров.Общий коридор.И,мне кажется,перекрытия деревянные. Будет очень жаль,если его снесут", - написала женщина.
11:56:52 21-01-2026
Я вообще против сноса таких домов, это качественные и комфортные для проживания дома, которые могут пережить новострой.
12:01:51 21-01-2026
Гость (11:56:52 21-01-2026) Я вообще против сноса таких домов, это качественные и комфор... Сделать крышу, заменить коммуникации, и еще 100 лет простоят.
22:43:47 21-01-2026
Гость (12:01:51 21-01-2026) Сделать крышу, заменить коммуникации, и еще 100 лет простоят... ну купите и делайте!
12:01:15 21-01-2026
Барнаул - город парадоксов.
Полно аварийных домов, где жители мечтают о сносе, но живут и мучаются годами.
И есть дома в относительно хорошем состоянии, жители которых против сноса, но дома быстро и принудительно сносятся.
Почему так?
Мы тоже бьемся за отмену сноса нашего хорошего дома, и пока безрезультатно.
13:54:54 21-01-2026
Гость (12:01:15 21-01-2026) Барнаул - город парадоксов.Полно аварийных домов, где жи... никакого парадокса.Только бизнес, и ничего лишнего.
12:11:05 21-01-2026
И ведь признают же!...
12:30:48 21-01-2026
Красивое здание было у к/театра Первомайский, но... деньги рулят. Всё сносят в угоду властьимущим. На историю и культуру им наплевать.
13:04:35 21-01-2026
Гость (12:30:48 21-01-2026) Красивое здание было у к/театра Первомайский, но... деньги р... Сносят там где места хорошие. Где можно новое дорогое воткнуть. Этак 16-этажную свечку с парковкой на 5 авто.
22:44:39 21-01-2026
Гость (12:30:48 21-01-2026) Красивое здание было у к/театра Первомайский, но... деньги р... вам не наплевать - купите и содержите. в чем проблема-то?!
12:36:59 21-01-2026
Строго говоря оно не особо-то красивое, особенно с уродующими его магазинами на 1 этаже
12:41:06 21-01-2026
А что в нем красивого? Где? может я ослеп?
13:05:30 21-01-2026
О догнивающем домике Лесневского конечно же все забыли.
13:21:56 21-01-2026
Красота в нашей стране не в цене, только сиюминутный прагматизм. Колизей и прочая мутота, это не наша духовность.
14:31:13 21-01-2026
Дягтярев интересный лектор-краевед. Как он представляет реконструкцию? Чтобы дом был пригодным для проживания, надо все сломать и оставить только фасад. Такую методику применяют в Санкт-Петербурге и в Москве, значит можно попробовать в Барнауле. Чтобы это сделать дом необходимо признать аварийным. Жителей переселить в резервный фонд не известно на сколько лет. Дом конечно памятник своего времени, но краеведу следует спросить у архитектора, можно сохранить здание или ему конец? Еще поинтересоваться в администрации как это возможно сделать.
15:04:30 21-01-2026
Это вот это здание красивое? Может у нас разные понимания красоты? Сгнившие деревянные перекрытия - это комфорт для жильцов? Коммуникации 60-х годов - это комфорт? Деревенский двор здания и обшитый сайдингом первый этаж - это может находиться в центре города?
15:42:04 21-01-2026
Гость (15:04:30 21-01-2026) Это вот это здание красивое? Может у нас разные понимания кр... У меня во дворе стоит новострой построен десять лет назад, фундамент сгнил и провалился, периодически его ремонтируют, а сейчас ещё разрешили межквартирные перегородки делать из гипсокартона.
16:17:21 21-01-2026
Гость (15:04:30 21-01-2026) Это вот это здание красивое? Может у нас разные понимания кр... Точно разное. Например,в Лувре нет центральной канализации. Снести его,к чертям,в угоду таким невеждам.
15:45:17 21-01-2026
красивое здание это на Короленко за Динамо, а это просто историческое, снесут его, даже не сомневайтесь, тихий дорогой центр
22:46:33 21-01-2026
Гость (15:45:17 21-01-2026) красивое здание это на Короленко за Динамо, а это просто ист... купите создайте фонд и сохраняйте
11:50:00 22-01-2026
Гость (22:46:33 21-01-2026) купите создайте фонд и сохраняйте... Построй себе другой город и сноси там что хочешь !! В чём проблема то ?
10:31:52 22-01-2026
Страшное бестолковое здание. Посмотрите какие красивые дома выше по соцу, а это чудовище - недоразумение, отрыжка эпохи. Если памятником и объектом культурного наследия - не признано, однозначно снести и построить что-то полезное, высокое из стекла и бетона.