Историк призвал спасти красивое здание в центре Барнаула, которое могут снести

Дом на улице Никитина, 71, пытаются признать аварийным

21 января 2026, 11:45, ИА Амител

Дом на улице Никитина, 71 / Фото: Даниил Дегтярев

Старинное здание по адресу улица Никитина, 71, на пересечении с проспектом Социалистическим хотят признать аварийным и могут снести уже в ближайшее время. При этом объект имеет историческое значение для краевой столицы, а против сноса выступают историки и жители дома. Об этом в социальных сетях написал кандидат исторических наук, общественник Данил Дегтярев.

Что известно о доме?

Дом, согласно официальным данным, ввели в эксплуатацию в 1938 году. По другим сведениям – в первой половине 1930-х. Считается, что его построил трест "Кузбассуголь" для своих работников. Как отметил Данил Дегтярев, трехэтажное здание построили в стиле конструктивизма. В 1958 году к дому со стороны проспекта Социалистического сделали четырехэтажную пристройку.

Дом на улице Никитина, 71/Фото: Данил Дегтярев

Почему дом могут снести?

По словам историка, сейчас дом по ул. Никитина, 71, пытаются признать аварийным. В теории в будущем это может привести к сносу здания, хотя жильцы и арендаторы якобы выступают против. Они уверяют, что здание еще вполне крепкое, но нужно провести капитальный ремонт и дать постройке "вторую молодость".

«Почему лично я против именно сноса данного жилого дома? Потому что в Барнауле и так мало образцов конструктивизма. Несколько домов построено в этом стиле на Жилплощадке. На ул. Карла Маркса, 1, стоит дом – близнец дома на Никитина, 71. Но внешний вид дома на Маркса (сейчас там ЦУР) сильно изменен недавним ремонтом. Кроме того, трехэтажное здание 1930-х годов хорошо сочетается с окружающей его застройкой (в том числе и двумя памятниками архитектуры, расположенными по ул. Никитина, 77 и ул. Никитина, 96). А вот будет ли вписано туда новое здание (которое неизбежно возникнет на месте снесенного дома) – большой вопрос», – написал в соцсетях Данил Дегтярев.

В комментариях под постом жители Барнаула поддержали историка. Многие уверены, что на месте симпатичного здания может появиться безвкусная новостройка, которая только ухудшит архитектуру проспекта Социалистического.

Одна из жительниц Барнаула написала в комментарии, что ее семья переехала в дом в 1941 году. Тогда там жили эвакуированные люди из других регионов страны: поволжские немцы, ленинградцы.

"Это были своеобразные Барнаульские фавеллы:землянки в высоком Обском берегу.Некоторые ленинградцы так и остались в Барнауле.До начала 60х в доме было печное отопление,вода из колонки и туалет на улице.Высота потолков была больше трёх метров.Общий коридор.И,мне кажется,перекрытия деревянные. Будет очень жаль,если его снесут", - написала женщина.