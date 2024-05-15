"Думал, что на бутылку наехал". В Сибири посадили участкового, сбившего девочку
Уже бывший полицейский объяснил, почему покинул место ДТП и не помог пострадавшей
15 мая 2024, 17:00, ИА Амител
В Новосибирской области вынесли приговор бывшему участковому, который в августе 2023 года сбил шестилетнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП, пишет "КП-Новосибирск".
Напомним, девочка четыре дня пролежала в реанимации и долго долечивалась: врачи диагностировали перелом ноги, сотрясение, ушибы по всему телу и лицу. Полицейский на пятый день признался в содеянном, когда узнал, что его ищут.
"Карасукский районный суд приговорил экс-полицейского к трем годам трем месяцам в колонии-поселении. Ему также придется выплатить 350 тысяч пострадавшей. На автомобиль осужденного наложили арест. Накануне оглашения приговора правоохранителя уволили из органов МВД", – пишет издание.
В суде отметили, что мужчина долго не признавал вину, однако на заседании полностью раскаялся.
Мать девочки рассказала, что после ДТП к ней приходила мама полицейского и предлагала материальную помощь, но она отказалась.
"Как можно было бросить сбитого ребенка на дороге? Она мне сказала, что он думал, что на бутылку наехал", – возмутилась женщина.
20:02:52 15-05-2024
В защиту участкового скажу, так как люблю такие истории. Был случай, когда пацаны помогали взрослым собирать арбузы. Один мальчик упал с арбузом под колесо грузовика. Дети стали смеяться, что у их тооварища арбуз лопнул. Они определили это по звуку. Но арбуз остался целый, под колесом была голова.
Второй случвй: участковый пьяный увидел в чужой ограде машину (ВАЗ) и пошёл на поводу у случайного собутыльника/механика. Угнать, с целью доехать, но хотели вернуть. Хозяин с вилами помешал и задержал обоих. Таких участковых пруд пруди. Один участковый в новоалтайске немного поработал, ушёл на участок и застрелился. Продолжать? (Моя коллекция по рассказам очевидцев/свидетелей. Сам лично не присутствовал. Может и преувеличено, как город Восьмипалатинск))))