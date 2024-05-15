"Думал, что на бутылку наехал". В Сибири посадили участкового, сбившего девочку

Уже бывший полицейский объяснил, почему покинул место ДТП и не помог пострадавшей

15 мая 2024, 17:00, ИА Амител

Молот правосудия / Фото: unsplash.com

В Новосибирской области вынесли приговор бывшему участковому, который в августе 2023 года сбил шестилетнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП, пишет "КП-Новосибирск".

Напомним, девочка четыре дня пролежала в реанимации и долго долечивалась: врачи диагностировали перелом ноги, сотрясение, ушибы по всему телу и лицу. Полицейский на пятый день признался в содеянном, когда узнал, что его ищут.

"Карасукский районный суд приговорил экс-полицейского к трем годам трем месяцам в колонии-поселении. Ему также придется выплатить 350 тысяч пострадавшей. На автомобиль осужденного наложили арест. Накануне оглашения приговора правоохранителя уволили из органов МВД", – пишет издание.

В суде отметили, что мужчина долго не признавал вину, однако на заседании полностью раскаялся.

Мать девочки рассказала, что после ДТП к ней приходила мама полицейского и предлагала материальную помощь, но она отказалась.