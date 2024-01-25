Арестовали пятого полицейского, замешанного в деле об убийстве 14-летней сибирячки
Правоохранитель оказался участником дела, потому что пытался мешать расследованию
25 января 2024, 17:15, ИА Амител
В Новосибирске 25 января на два месяца отправили в СИЗО пятого полицейского, замешанного в деле об убийстве 14-летней Натальи Матюхиной в селе Яркуль, пишет "КП-Новосибирск".
Девушка пропала в марте 2010 года – вечером возвращалась из сельского клуба, но до дома не дошла. В апреле 2023 года расследование неожиданно возобновили. Как выяснилось позже, появились новые улики. В июле задержали троих полицейских – двух бывших и одного действующего, после к ним добавился еще один действующий, который знал о расправе над Натальей.Пятый полицейский оказался замешан в деле из-за того, что пытался мешать расследованию: он явился домой к сотруднику СК, проводившему следственные действия.
"Высказал угрозы, что привлечет следователя к уголовной ответственности", – уточнили в региональном СК.
По версии следствия, пьяный офицер МВД на машине сбил девушку, потом вместе с коллегами расправился с ней, чтобы уйти от ответственности.
Кроме того, двоих из правоохранителей подозревают еще и в убийстве 26-летнего парня в 2013 году. По одной из версий, он мог знать об убийстве Натальи. При этом молодого человека, возможно, перед смертью пытали.
17:19:50 25-01-2024
Оборотни - если все действительно так. Жаль , что таким еще не грозит смертная казнь!
19:11:10 25-01-2024
гость (17:19:50 25-01-2024) Оборотни - если все действительно так. Жаль , что таким еще... В рассказе нет ни слова про оборотней, там про полицаев писали.
06:44:14 26-01-2024
гость (17:19:50 25-01-2024) Оборотни - если все действительно так. Жаль , что таким еще... Может пора полицию опять в милицию переименовать?
16:47:34 26-01-2024
ВВП (06:44:14 26-01-2024) Может пора полицию опять в милицию переименовать?... Это еще надо заслужить!
18:59:34 25-01-2024
Ну чего еще от полицаев ждать?
19:01:03 25-01-2024
а сколько таких еще на службе((((((
20:17:33 25-01-2024
Проверять всех их надо на полиграфе раз в год вместе с подачей декларации о доходах. Если прокололись, то в утиль. Форму сжигать как с прокаженных.
01:04:12 26-01-2024
Да, регулярно, из года в год всплывают истории о преступлениях полицаев. Спасибо большое Медведеву. Вроде всех полицаев истребили в 50-х годах. А тут на тебе! Снова здорово и таким же эффектом.
07:25:35 26-01-2024
Там охренительный отбор, психологи, тест по по 300 вопросов, проверки законопослушания принимаемого и даже родственников и как такие твари туда попадают? Можно было бы предположить, что уже там такими становятся, так проверки, в том числе психологами, проводятся ежегодно. Там может и к кадровым органам вопросы есть?
11:33:20 26-01-2024
да нет там желающих работать за такие деньги на таких условиях. же берут кого попало
22:37:42 26-01-2024
Гость (11:33:20 26-01-2024) да нет там желающих работать за такие деньги на таких услови... Озвучьте - за какие такие деньги? Озвучьте и льготы им и их семьям. Озвучьте - чем бухгалтер МВД отличается от бухгалтера на предприятии? И за что у бухгалтера и других клерков в МВД "капают" звания? Или на предприятиях работают дураки-бухгалтеры, рабочие, менеджеры, юристы и пр.? Или в полиции работа по 12 часов без выходных (оперов не рассматриваем)? Или сейчас трудоголик - это тот, у кого щеки румяные и губы с ногтями накрашены?
14:25:29 26-01-2024
И в этой стране я живу. И мои дети.