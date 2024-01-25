Арестовали пятого полицейского, замешанного в деле об убийстве 14-летней сибирячки

Правоохранитель оказался участником дела, потому что пытался мешать расследованию

25 января 2024, 17:15, ИА Амител

Пропавшая девочка / Фото: отдел полиции "Усть-Таркский"

В Новосибирске 25 января на два месяца отправили в СИЗО пятого полицейского, замешанного в деле об убийстве 14-летней Натальи Матюхиной в селе Яркуль, пишет "КП-Новосибирск".

Девушка пропала в марте 2010 года – вечером возвращалась из сельского клуба, но до дома не дошла. В апреле 2023 года расследование неожиданно возобновили. Как выяснилось позже, появились новые улики. В июле задержали троих полицейских – двух бывших и одного действующего, после к ним добавился еще один действующий, который знал о расправе над Натальей.Пятый полицейский оказался замешан в деле из-за того, что пытался мешать расследованию: он явился домой к сотруднику СК, проводившему следственные действия.

"Высказал угрозы, что привлечет следователя к уголовной ответственности", – уточнили в региональном СК.

По версии следствия, пьяный офицер МВД на машине сбил девушку, потом вместе с коллегами расправился с ней, чтобы уйти от ответственности.

Кроме того, двоих из правоохранителей подозревают еще и в убийстве 26-летнего парня в 2013 году. По одной из версий, он мог знать об убийстве Натальи. При этом молодого человека, возможно, перед смертью пытали.