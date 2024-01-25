НОВОСТИПроисшествия

Арестовали пятого полицейского, замешанного в деле об убийстве 14-летней сибирячки

Правоохранитель оказался участником дела, потому что пытался мешать расследованию

25 января 2024, 17:15, ИА Амител

Пропавшая девочка / Фото: отдел полиции "Усть-Таркский"
Пропавшая девочка / Фото: отдел полиции "Усть-Таркский"

В Новосибирске 25 января на два месяца отправили в СИЗО пятого полицейского, замешанного в деле об убийстве 14-летней Натальи Матюхиной в селе Яркуль, пишет "КП-Новосибирск".

Девушка пропала в марте 2010 года – вечером возвращалась из сельского клуба, но до дома не дошла. В апреле 2023 года расследование неожиданно возобновили. Как выяснилось позже, появились новые улики. В июле задержали троих полицейских – двух бывших и одного действующего, после к ним добавился еще один действующий, который знал о расправе над Натальей.Пятый полицейский оказался замешан в деле из-за того, что пытался мешать расследованию: он явился домой к сотруднику СК, проводившему следственные действия.

"Высказал угрозы, что привлечет следователя к уголовной ответственности", – уточнили в региональном СК.

По версии следствия, пьяный офицер МВД на машине сбил девушку, потом вместе с коллегами расправился с ней, чтобы уйти от ответственности.

Кроме того, двоих из правоохранителей подозревают еще и в убийстве 26-летнего парня в 2013 году. По одной из версий, он мог знать об убийстве Натальи. При этом молодого человека, возможно, перед смертью пытали.

Фото: unsplash.com

Полицейских подозревают в убийстве девочки и парня в Новосибирской области

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НОВОСТИПроисшествия
Новосибирская область Убийство суд громкое дело полиция

Комментарии 12

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гость

17:19:50 25-01-2024

Оборотни - если все действительно так. Жаль , что таким еще не грозит смертная казнь!

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Гость

19:11:10 25-01-2024

гость (17:19:50 25-01-2024) Оборотни - если все действительно так. Жаль , что таким еще... В рассказе нет ни слова про оборотней, там про полицаев писали.

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ВВП

06:44:14 26-01-2024

гость (17:19:50 25-01-2024) Оборотни - если все действительно так. Жаль , что таким еще... Может пора полицию опять в милицию переименовать?

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Гость

16:47:34 26-01-2024

ВВП (06:44:14 26-01-2024) Может пора полицию опять в милицию переименовать?... Это еще надо заслужить!

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Гость

18:59:34 25-01-2024

Ну чего еще от полицаев ждать?

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Гость

19:01:03 25-01-2024

а сколько таких еще на службе((((((

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Гость

20:17:33 25-01-2024

Проверять всех их надо на полиграфе раз в год вместе с подачей декларации о доходах. Если прокололись, то в утиль. Форму сжигать как с прокаженных.

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Андрей

01:04:12 26-01-2024

Да, регулярно, из года в год всплывают истории о преступлениях полицаев. Спасибо большое Медведеву. Вроде всех полицаев истребили в 50-х годах. А тут на тебе! Снова здорово и таким же эффектом.

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Гость

07:25:35 26-01-2024

Там охренительный отбор, психологи, тест по по 300 вопросов, проверки законопослушания принимаемого и даже родственников и как такие твари туда попадают? Можно было бы предположить, что уже там такими становятся, так проверки, в том числе психологами, проводятся ежегодно. Там может и к кадровым органам вопросы есть?

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Гость

11:33:20 26-01-2024

да нет там желающих работать за такие деньги на таких условиях. же берут кого попало

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Гость

22:37:42 26-01-2024

Гость (11:33:20 26-01-2024) да нет там желающих работать за такие деньги на таких услови... Озвучьте - за какие такие деньги? Озвучьте и льготы им и их семьям. Озвучьте - чем бухгалтер МВД отличается от бухгалтера на предприятии? И за что у бухгалтера и других клерков в МВД "капают" звания? Или на предприятиях работают дураки-бухгалтеры, рабочие, менеджеры, юристы и пр.? Или в полиции работа по 12 часов без выходных (оперов не рассматриваем)? Или сейчас трудоголик - это тот, у кого щеки румяные и губы с ногтями накрашены?

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Гость

14:25:29 26-01-2024

И в этой стране я живу. И мои дети.

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