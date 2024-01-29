"Дурацкий характер". Что за скандал с Лерой Кудрявцевой случился на шоу у Малахова
Телеведущая плеснула в лицо водой одной из гостей передачи "Привет, Андрей"
29 января 2024, 13:10, ИА Амител
Громким скандалом обернулся один из выпусков шоу "Привет, Андрей" на телеканале "Россия 1". Известная телеведущая Лера Кудрявцева, которую пригласили в эфир, не сдержалась и облила водой одну из участниц. Хотя изначально планировалось, что это будет очень трогательная и душещипательная передача.
Теперь одни открыто выражают ненависть знаменитости, а другие ее защищают. Впрочем, она уже сама объяснила свой поступок.
О том, из-за чего случился скандал на передаче "Привет, Андрей", что вывело из себя Кудрявцеву и что она сказала о своем поступке, – в материале amic.ru.
Что за скандал с Лерой Кудрявцевой произошел на шоу "Привет, Андрей"?
"Я бы ее простил, потому что Бог нас прощает, и я бы простил", – сказал молодой человек.
Прослезились и многие гости шоу. Но не Лера Кудрявцева, которая сидела рядом с Еленой. Она плеснула женщине водой в лицо, встала и ушла из студии.
Из-за чего Кудрявцева облила водой гостью передачи Андрея Малахова?
"Пришла, поплакала, и ее простить, что ли, надо? Я не такая добрая, как вы все. За столько лет не нашли возможности приехать? Это я не со зла, а от ужаса от пацана. У меня нет слов! Бросить пятерых детей... А как они живут, жили? Я не понимаю. Подвиг был бы, если бы она их воспитывала. У меня аж руки трясутся. Детям любовь нужна", – возмущалась Кудрявцева. При этом студию она покинула не навсегда. Вскоре телеведущая вернулась. Она продолжила работу в кадре, а потом еще и спела с Катей Гордон.
Кстати, в конце Кудрявцева извинилась перед Мохневой.
Правда ли, что участница программы Елена Мохнева бросила своих детей?
Как гостья передачи отреагировала на то, что в нее плеснули водой?
Как в обществе отреагировали на выходку Кудрявцевой?
"Лера, как тебе не стыдно? Ты же бросила Жана. Родила, оставила его… Кстати, он не является сыном Сергея Ленюка. Он записал его на себя и воспитывал 16 лет", – написал Разин.Он высказался очень резко, назвав телеведущую "бессовестной рожей".
Кто вступился за Леру Кудрявцеву после ее скандального поступка на шоу?
Сразу сообщу морализаторам, что в программе "Привет, Андрей!" Лерыч сделала то, что сделала бы половина здравой аудитории, особенно те из них, кто в теме и в благотворительности не раз в году эсэмэской, а серьезно, – написала Гордон в соцсетях.Она добавила, что к женщинам, которые бросают своих детей, испытывает лишь презрение.
13:27:28 29-01-2024
Валерия права, и действительно горько, что стакан воды, вылитый на горе-мать, по моральным ценностям для некоторых хуже, чем "брошенный в общественном туалете ребенок"!
13:45:22 29-01-2024
слово пацана дает, что не она кота твикса покусала на вечеринке у Ивлеевой? Наверно до марта этой информационной жвачкой нас кормить будут. Раз в две недели начинают разгонять новую.
15:08:48 29-01-2024
Гость (13:45:22 29-01-2024) слово пацана дает, что не она кота твикса покусала на вечери... Всенародная порка скоро станет любимой русской забавой.)))
14:04:24 29-01-2024
Вышвырнуть с телевидения обратно в безвестность, в доярки, коровам хвосты крутить!
15:10:00 29-01-2024
У людей проблем что-ли нет, неистово обсуждать всякую чушь.
15:22:08 29-01-2024
Не согласен: НЕ ДУРАЦКИЙ ХАРАКТЕР, А СПРАВЕДЛИВОЕ СУЖДЕНИЕ, и даже выпад Леры Кудрявцевой -закономерно-справедливый!!!! Что за "волчица" бросила детей??? А слезу пустить после такого преступления (это даже не проступок) - ни о чём!
15:23:04 29-01-2024
Дети горе-матери миллион раз могли погибнуть, а она за всё безрассудство - поплакала и ВСЁ???