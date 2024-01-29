Телеведущая плеснула в лицо водой одной из гостей передачи "Привет, Андрей"

29 января 2024, 13:10, ИА Амител

Лера Кудрявцева / Фото: кадр из эфира программы "Привет, Андрей" на канале "Россия 1"

Громким скандалом обернулся один из выпусков шоу "Привет, Андрей" на телеканале "Россия 1". Известная телеведущая Лера Кудрявцева, которую пригласили в эфир, не сдержалась и облила водой одну из участниц. Хотя изначально планировалось, что это будет очень трогательная и душещипательная передача.

Теперь одни открыто выражают ненависть знаменитости, а другие ее защищают. Впрочем, она уже сама объяснила свой поступок.

О том, из-за чего случился скандал на передаче "Привет, Андрей", что вывело из себя Кудрявцеву и что она сказала о своем поступке, – в материале amic.ru.

1 Что за скандал с Лерой Кудрявцевой произошел на шоу "Привет, Андрей"? На передаче обсуждали историю жительницы белорусской деревни Елены Мохневой. Та приехала в Москву, чтобы увидеться с одним из своих детей – Виктором Мохневым. Дети женщины выросли в приемных семьях, поскольку ее лишили родительских прав, и она долго не видела Виктора. Воссоединение матери и сына произошло в эфире программы. Гостья сказала, что сожалеет о том, что жизнь ее семьи сложилась таким образом. Виктор, который живет в Могилеве и занимается музыкой, простил биологическую мать. "Я бы ее простил, потому что Бог нас прощает, и я бы простил", – сказал молодой человек. Прослезились и многие гости шоу. Но не Лера Кудрявцева, которая сидела рядом с Еленой. Она плеснула женщине водой в лицо, встала и ушла из студии.

2 Из-за чего Кудрявцева облила водой гостью передачи Андрея Малахова? Кудрявцеву возмутило, что Мохнева бросила своих детей. Она не смогла сдержать эмоций, и потому плеснула в женщину водой. "Пришла, поплакала, и ее простить, что ли, надо? Я не такая добрая, как вы все. За столько лет не нашли возможности приехать? Это я не со зла, а от ужаса от пацана. У меня нет слов! Бросить пятерых детей... А как они живут, жили? Я не понимаю. Подвиг был бы, если бы она их воспитывала. У меня аж руки трясутся. Детям любовь нужна", – возмущалась Кудрявцева. При этом студию она покинула не навсегда. Вскоре телеведущая вернулась. Она продолжила работу в кадре, а потом еще и спела с Катей Гордон. Кстати, в конце Кудрявцева извинилась перед Мохневой.

3 Правда ли, что участница программы Елена Мохнева бросила своих детей? Да, этому и была посвящена передача. Мохнева сама признала, что допустила в своей жизни ряд серьезных ошибок. "У меня было пять детей. Меня лишили родительских прав. Я на всех детей плачу алименты. Ни от одного не отказалась. Бывает, ошибаешься. Каждый человек ошибки делает. Выпивать стала, руки резать, вешаться. Не надо было это делать, надо было в руки себя взять. Теперь бы по-другому поступила, конечно, и были бы они со мной", – рассказывала она на шоу.

4 Как гостья передачи отреагировала на то, что в нее плеснули водой? Как ни странно, Елена в эфире признала, что Кудрявцева во многом права. И даже поблагодарила за то, что телеведущая "еще раз потрясла ее".

5 Как в обществе отреагировали на выходку Кудрявцевой? После выхода программы на Кудрявцеву обрушилось много ненавистных сообщений. Многие пользователи сети посчитали ее поведение непристойным. Из знаменитостей острее всего высказался продюсер Андрей Разин . Он намекнул, что Кудрявцева сама "бросила" одного из своих детей. "Лера, как тебе не стыдно? Ты же бросила Жана. Родила, оставила его… Кстати, он не является сыном Сергея Ленюка. Он записал его на себя и воспитывал 16 лет", – написал Разин.Он высказался очень резко, назвав телеведущую "бессовестной рожей".

6 Кто вступился за Леру Кудрявцеву после ее скандального поступка на шоу? В числе тех, кто поддержал Кудрявцеву, оказалась ее подруга Екатерина Гордон. Сразу сообщу морализаторам, что в программе "Привет, Андрей!" Лерыч сделала то, что сделала бы половина здравой аудитории, особенно те из них, кто в теме и в благотворительности не раз в году эсэмэской, а серьезно, – написала Гордон в соцсетях.Она добавила, что к женщинам, которые бросают своих детей, испытывает лишь презрение.