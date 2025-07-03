Дуров назвал фейком сообщения о том, что Telegram уйдет из России

Бизнесмен призвал пользователей быть внимательными

03 июля 2025, 08:30, ИА Амител

Фото: Christian Wiediger / unsplash.com

В последние дни в сети распространяется новость про уход Telegram из России. Основатель мессенджера Павел Дуров назвал эту информацию фейком.

Все началось с того, что сатирическое издание с вымышленными новостями опубликовало сообщение о том, что Telegram якобы покинет РФ из-за конкуренции с национальным мессенджером. Однако шуточную новость стали быстро перепечатывать "вполне серьезные каналы" без пометок о юморе.

"Нам даже пришлось добавлять пометку с опровержением под такими постами в Telegram-каналах", — написал он.

Дуров также обвинил СМИ в том, что до этого они ошибочно сообщили о политической блокировке OSINT-каналов и угрозах от IP-адресов Telegram.

Бизнесмен допустил, что это может быть связано не с безобидными ошибками журналистов, а с целенаправленной кампанией по дискредатации мессенджера. "Будьте внимательны!" — призвал Павел Дуров.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с Центробанком поддержать развитие российского мессенджера.