Дуров назвал фейком сообщения о том, что Telegram уйдет из России
Бизнесмен призвал пользователей быть внимательными
03 июля 2025, 08:30, ИА Амител
В последние дни в сети распространяется новость про уход Telegram из России. Основатель мессенджера Павел Дуров назвал эту информацию фейком.
Все началось с того, что сатирическое издание с вымышленными новостями опубликовало сообщение о том, что Telegram якобы покинет РФ из-за конкуренции с национальным мессенджером. Однако шуточную новость стали быстро перепечатывать "вполне серьезные каналы" без пометок о юморе.
"Нам даже пришлось добавлять пометку с опровержением под такими постами в Telegram-каналах", — написал он.
Дуров также обвинил СМИ в том, что до этого они ошибочно сообщили о политической блокировке OSINT-каналов и угрозах от IP-адресов Telegram.
Бизнесмен допустил, что это может быть связано не с безобидными ошибками журналистов, а с целенаправленной кампанией по дискредатации мессенджера. "Будьте внимательны!" — призвал Павел Дуров.
Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с Центробанком поддержать развитие российского мессенджера.
23:26:17 03-07-2025
где эти лохопользователи выискивают такие фэйкомёты?