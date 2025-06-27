"Только за". Что думают алтайские предприниматели о национальном мессенджере MAX

Многие видят в нем аналог китайское WeChat

27 июня 2025, 07:14, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Владимир Путин подписал закон о создании в России цифрового сервиса MAX, который будет включать в себя национальный мессенджер. Платформу хотят связать с Госуслугами и цифровыми сервисами VK. Мессенджер уже доступен для скачивания и активно обсуждается. Своим мнением с радиостанцией Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул поделились и алтайские бизнесмены.

Так, барнаульский эксперт по маркетплейсам Ольга Гущина использует MAX уже полтора месяца. С его помощью она может отправлять необходимую документацию клиентам.

"Я не вижу особого отличия от привычных мессенджеров. Единственное, многие мои клиенты не знакомы с этой платформой, приходится приглашать ссылками, все привыкли пользоваться WhatsApp и Telegram. В остальном меня устраивает эта площадка. Если необходимо перевести весь бизнес туда, я только за", — сказала Гущина.

Руководитель ГК "ЭкоМакс", эксперт по работе с Китаем Максим Фатеев видит в MAX аналог китайского WeChat. Он не думает, что российский мессенджер повторит весь функционал приложения из КНР, но отдельные функции будут похожи.

"В Китае это целая инфраструктура – куча коммерческих организаций, билеты, и перемещения, и гостиницы, и внутренние расчёты, и социальная сеть. Поэтому посмотрим, задачи понятны", — заявил Фатеев.

Руководитель регионального отделения партии "Новые люди" Никита Федюнин признался, что пользуется мессенджером MAX почти месяц. Он отметил полное соответствие российским стандартам безопасности и встроенную нейросеть.

"Но на текущий момент функционал отстаёт несколько от конкурирующих платформ, лично для меня полного переезда в новое приложение пока что не состоялось", — добавил политик.

Руководитель сектора анализа защищенности Центра информационной безопасности Иван Бросалин отметил, что MAX дает бизнесу возможность интегрироваться в приложение — схожие компоненты есть и WeChat.

"Потенциал принятия бизнесом намного выше, чем контентмейкерами, из-за одной важной детали – это возможность интеграции системы оплаты. Можно открыть меню, выбрать услугу или товар, увидеть стоимость в рублях, а не в звёздах, и провести оплату по вполне понятным шагам. Шанса попасться на удочку мошенников не остаётся. На мой взгляд, у платформы есть шансы занять место под солнцем", — сказал он.

Напомним, что с 1 сентября мессенджер будет предустановлен на все новые смартфоны, ввозимые в Россию. Вероятно, к этому времени выйдет крупное обновление, а количество пользователей может вырасти в разы.