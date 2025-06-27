"Только за". Что думают алтайские предприниматели о национальном мессенджере MAX
Многие видят в нем аналог китайское WeChat
27 июня 2025, 07:14, ИА Амител
Владимир Путин подписал закон о создании в России цифрового сервиса MAX, который будет включать в себя национальный мессенджер. Платформу хотят связать с Госуслугами и цифровыми сервисами VK. Мессенджер уже доступен для скачивания и активно обсуждается. Своим мнением с радиостанцией Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул поделились и алтайские бизнесмены.
Так, барнаульский эксперт по маркетплейсам Ольга Гущина использует MAX уже полтора месяца. С его помощью она может отправлять необходимую документацию клиентам.
"Я не вижу особого отличия от привычных мессенджеров. Единственное, многие мои клиенты не знакомы с этой платформой, приходится приглашать ссылками, все привыкли пользоваться WhatsApp и Telegram. В остальном меня устраивает эта площадка. Если необходимо перевести весь бизнес туда, я только за", — сказала Гущина.
Руководитель ГК "ЭкоМакс", эксперт по работе с Китаем Максим Фатеев видит в MAX аналог китайского WeChat. Он не думает, что российский мессенджер повторит весь функционал приложения из КНР, но отдельные функции будут похожи.
"В Китае это целая инфраструктура – куча коммерческих организаций, билеты, и перемещения, и гостиницы, и внутренние расчёты, и социальная сеть. Поэтому посмотрим, задачи понятны", — заявил Фатеев.
Руководитель регионального отделения партии "Новые люди" Никита Федюнин признался, что пользуется мессенджером MAX почти месяц. Он отметил полное соответствие российским стандартам безопасности и встроенную нейросеть.
"Но на текущий момент функционал отстаёт несколько от конкурирующих платформ, лично для меня полного переезда в новое приложение пока что не состоялось", — добавил политик.
Руководитель сектора анализа защищенности Центра информационной безопасности Иван Бросалин отметил, что MAX дает бизнесу возможность интегрироваться в приложение — схожие компоненты есть и WeChat.
"Потенциал принятия бизнесом намного выше, чем контентмейкерами, из-за одной важной детали – это возможность интеграции системы оплаты. Можно открыть меню, выбрать услугу или товар, увидеть стоимость в рублях, а не в звёздах, и провести оплату по вполне понятным шагам. Шанса попасться на удочку мошенников не остаётся. На мой взгляд, у платформы есть шансы занять место под солнцем", — сказал он.
Напомним, что с 1 сентября мессенджер будет предустановлен на все новые смартфоны, ввозимые в Россию. Вероятно, к этому времени выйдет крупное обновление, а количество пользователей может вырасти в разы.
08:10:10 27-06-2025
А что им ещё остаётся говорить?
08:39:03 27-06-2025
люблю родину, маму и папу, а больше всех - товарища сталина.
как-то так по-моему отвечали
09:08:53 27-06-2025
Установил Макс пару недель назад. В нем было 4 контакта из 1500+ из записной книжки.
Сейчас уже 6. Прогресс!
Писать пока не пробовал, не гружу товарища майора
09:19:30 27-06-2025
Гость (09:08:53 27-06-2025) Установил Макс пару недель назад. В нем было 4 контакта из 1... И как часто Ви общаетесь с каждым из более чем полуторатысяч своих контактов?
09:23:57 27-06-2025
У меня 15-й айфончик, но нет ни одного стороннего мессенджера, пользуюсь встроенным от Яблока. Мессенджер - иллюзия общения, для работы может тем, кто ПК в глаза не видел.
10:39:23 27-06-2025
Так поют, так поют
11:04:06 27-06-2025
Чем отечественная Телега не нравится?
Вопрос платежей - так это не трудно прикрутить, было бы разрешение.
Покупайте наших слонов!
00:55:01 01-07-2025
Видимо, они между собой все и переписываются, эти хвалители-верноподданные. Ну и пусть переписываются между собой, пока весь мир переписывается с помощью нормальных мессенджеров.