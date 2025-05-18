Два человека погибли при пожаре в Барнауле
По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за неосторожного курения
18 мая 2025, 22:30, ИА Амител
Пожар в Барнауле / Фото: МЧС Алтайского края
В Барнауле на улице Енисейской произошел пожар, в результате которого погибли два человека, сообщили в МЧС Алтайского края.
Огонь вспыхнул в частном жилом доме и надворных постройках. Пожар удалось потушить на площади 60 квадратных метров.
На месте работали 24 пожарных, два звена газодымозащитной службы, задействовано пять автоцистерн.
"На пожаре погибли 37-летний мужчина и 24-летняя женщина", – рассказали в ведомстве.
По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.
Ранее в алтайском селе в результате пожара пострадал 67-летний мужчина.
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