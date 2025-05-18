В алтайском селе в результате пожара пострадал 67-летний мужчина
Его госпитализировали с ожогом ног второй степени
18 мая 2025, 17:30, ИА Амител
Пожар в Яготино / Фото: МЧС Алтайского края
В селе Яготино Благовещенского района произошел пожар в частном двухквартирном жилом доме на улице Молодежной. Об этом сообщает МЧС Алтайского края.
Пожар удалось потушить на площади 18 "квадратов". На месте работали пять пожарных, задействованы две автоцистерны.
"Травмирован 67-летний мужчина (ожог ног второй степени, госпитализирован)", – рассказали в ведомстве.
По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации бензинового триммера – курение при работе с техникой на веранде.
Ранее мужчина получил ожоги рук во время пожара в алтайском селе.
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