Жителю Заринска, по вине которого погибли двое детей, предъявили обвинение
Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц
19 июня 2023, 21:01, ИА Амител
Следователи предъявили обвинение 42-летнему жителю Заринска, по вине которого погибли три человека, среди которых двое детей. Об этом рассказали в региональном СК.
Напомним, что смертельная авария произошла на трассе Мартыново – Тогул – Залесово 16 июня. Следователи выяснили, что пьяный водитель "Тойоты" не справился с управлением и улетел в кювет.
"В результате ДТП находящиеся в автомобиле 14-летний сын водителя, 32-летний родственник со своим 9-летним ребенком погибли на месте", – сказано в сообщении.
Водителю предъявили обвинение по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Его заключили под стражу.
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