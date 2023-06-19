Жителю Заринска, по вине которого погибли двое детей, предъявили обвинение

Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц

19 июня 2023, 21:01, ИА Амител

Фото: СК по Алтайскому краю

Следователи предъявили обвинение 42-летнему жителю Заринска, по вине которого погибли три человека, среди которых двое детей. Об этом рассказали в региональном СК.

Напомним, что смертельная авария произошла на трассе Мартыново – Тогул – Залесово 16 июня. Следователи выяснили, что пьяный водитель "Тойоты" не справился с управлением и улетел в кювет.

"В результате ДТП находящиеся в автомобиле 14-летний сын водителя, 32-летний родственник со своим 9-летним ребенком погибли на месте", – сказано в сообщении.

Водителю предъявили обвинение по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Его заключили под стражу.