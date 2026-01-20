Два человека пострадали при столкновении автомобилей на Коммунальном мосту в Бийске

Из-за аварии движение транспорта оказалось затруднено

20 января 2026, 10:15, ИА Амител

В Бийске 19 января на Коммунальном мосту произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека – один из них находится в тяжелом состоянии, другой получил травмы средней степени тяжести, сообщили в Telegram-канале станции скорой медицинской помощи города.

По информации медиков, на мосту столкнулись два транспортных средства. В результате аварии один из водителей легкового автомобиля получил множественные травмы и был экстренно госпитализирован.

«Один из водителей легкового автомобиля в результате аварии получил многочисленные травмы. Бригада медиков доставила его в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Еще один участник ДТП также был доставлен в больницу – в состоянии средней степени тяжести», – рассказал главный врач ССМП Бийска Алексей Карнаухов.

На месте работали сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Из-за аварии движение транспорта по Коммунальному мосту оказалось затруднено.