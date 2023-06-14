Два дополнительных пригородных поезда начнут ходить в Алтайском крае

С 17 июня

14 июня 2023, 08:29, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае с 17 июня начнут ходить два дополнительных пригородных поезда:

№ 6028 Барнаул – Красный Боец: отправление в 17:29, прибытие в 19:25 (курсирование в выходные и праздники);

отправление в 17:29, прибытие в 19:25 (курсирование в выходные и праздники); № 6018 Барнаул – Усть-Тальменская: отправление в 17:29, прибытие в 19:16 (курсирование по рабочим дням).

Расписание остальных пригородных поездов остается без изменений, отметили в пресс-службе регионального Минтранса.

Ранее сообщили, сколько жителей Алтайского края воспользовались поездами и электричками в 2022 году.