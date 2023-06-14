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Два дополнительных пригородных поезда начнут ходить в Алтайском крае

С 17 июня

14 июня 2023, 08:29, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Алтайском крае с 17 июня начнут ходить два дополнительных пригородных поезда:

  • № 6028 Барнаул – Красный Боец: отправление в 17:29, прибытие в 19:25 (курсирование в выходные и праздники);
  • № 6018 Барнаул – Усть-Тальменская: отправление в 17:29, прибытие в 19:16 (курсирование по рабочим дням).

Расписание остальных пригородных поездов остается без изменений, отметили в пресс-службе регионального Минтранса.

Ранее сообщили, сколько жителей Алтайского края воспользовались поездами и электричками в 2022 году.

Комментарии 2

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Гость

08:58:04 14-06-2023

Мост новорынковский ваще не возможно строить с этой лимитой и дачниками . Пересадите их на автобусы уже.

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Гость

09:54:24 14-06-2023

Очень неудобно, что в этом направлении идёт только одна электричка(через Повалиху) в 9:14, а следующая аж в 15:04. Большой перерыв. Приходится ездить на газелях, а это очень дорого и битком набито. Лучше бы доп.сделали утром, часов в 10, 11.

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