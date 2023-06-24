В микрорайоне возводят четыре ЖК, еще пять домов могут построить в ближайшие годы

24 июня 2023, 09:20, ИА Амител

Проект застройки квартала "Нагорный" / Фото: "Мастерская Золотова", "Барнаулгражданпроект"

В квартале на ул. Нагорной, где сейчас работают несколько крупных барнаульских девелоперов, выставили на торги земли под строительство двух гаражей-стоянок. Пока участки принадлежат Крайимуществу, которое готово передать их застройщикам.

Все по нормам

Первый земельный участок расположен на ул. 6-й Нагорной, 15г/11. Его площадь – 48 соток. Рядом располагается уже построенный 16-этажный дом. По условиям торгов, инвестору необходимо возвести гараж-стоянку на 150 машино-мест. Начальная цена земли составляет 1,5 млн рублей. При этом строгих требований к этажности и конструктиву будущего здания ведомство не предъявляет:

"Предельное количество надземных этажей для видов разрешенного использования нежилого назначения устанавливается в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Алтайского края".

Второй участок расположен на ул. 6-й Нагорной, 11б. Он имеет площадь 45 соток и подходит для размещения гаража-стоянки на 300 машино-мест. Землю продают за минимальные 1,4 млн рублей. Потенциальный покупатель сам может осмотреть вакантные площадки, указано в документации к торгам.

Обе территории предлагают в аренду на четыре года и десять месяцев: именно в течение этого времени инвестор должен возвести объекты и сдать их в эксплуатацию. Аукционы назначены на 27 июля.

План-образец

Строительство парковок предусмотрено проектом планировки квартала, обновленный вариант которого был утвержден в мае 2022 года. Кроме наземных гаражей, в документе отведены места и для шести подземных паркингов. В них предусмотрено 623 машино-места.

Сейчас в квартале на ул. Нагорной работают два застройщика: "Строительная перспектива" Андрея Комякова и компания "Союз" семьи Отмашкиных, которая в январе 2023 года приобрела с торгов три участка в квартале.

Девелопер уже приступил к возведению двух 16-этажных домов на 205 квартир. Всего же микрорайон, согласно проекту планировки, рассчитан на 15 многоэтажек, из которых шесть возведены, а четыре строятся.