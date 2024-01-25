Два известных алтайских бизнесмена возглавили медиарейтинг предпринимателей

Сергей Писарев собирал посылки на СВО, а Дмитрий Дворядкин рассказывал о недвижимости

25 января 2024, 12:44, ИА Амител

Бизнесмены обсуждают дела / Фото: unsplash.com

Директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев и руководитель агентства недвижимости "Династия 24" Дмитрий Дворядкин возглавили рейтинг алтайских предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в декабре 2023 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Лидеры декабрьского рейтинга:

Дмитрий Дворядкин ("Династия 24") – 1-е место, 18 упоминаний;

Сергей Писарев ("Лесная сказка") – 1-е место, 18 упоминаний;

Александр Деринг ("Классика") – 2-е место, 16 упоминаний;

Павел Бейфорт ("Вирт") – 3-е место, 11 упоминаний;

Юрий Гатилов ("Жилищная инициатива") – 4-е место, 9 упоминаний;

Вячеслав Перерядов ("Алтайские карьеры") – 5-е место, 7 упоминаний;

Дмитрий Беляев ("ТД Комплекс Агро") – 5-е место, 7 упоминаний;

Максим Банных ("Сибма") – 5-е место, 7 упоминаний;

Нодар Шония ("Селф") – 5-е место, 7 упоминаний.

Медиарейтинг предпринимателей за декабрь 2023 года / Фото: "Атмосфера"

"Сергей Писарев делился рассказами о новых обитателях барнаульского зоопарка, принял участие в форуме для школьных медиацентров, в сборе посылок для участников СВО. Дмитрий Дворядкин комментировал ситуацию на барнаульском рынке недвижимости в 2023 году, влияние увеличения ключевой ставки ЦБ РФ на ипотеку, рост интереса к загородному жилью и снижение интереса к иностранной недвижимости", – отмечает издание.

Писарев уже не впервые возглавляет данный медиарейтинг. В частности, он был первым в октябре.