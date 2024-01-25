Два известных алтайских бизнесмена возглавили медиарейтинг предпринимателей
Сергей Писарев собирал посылки на СВО, а Дмитрий Дворядкин рассказывал о недвижимости
25 января 2024, 12:44, ИА Амител
Директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев и руководитель агентства недвижимости "Династия 24" Дмитрий Дворядкин возглавили рейтинг алтайских предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в декабре 2023 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".
Лидеры декабрьского рейтинга:
- Дмитрий Дворядкин ("Династия 24") – 1-е место, 18 упоминаний;
- Сергей Писарев ("Лесная сказка") – 1-е место, 18 упоминаний;
- Александр Деринг ("Классика") – 2-е место, 16 упоминаний;
- Павел Бейфорт ("Вирт") – 3-е место, 11 упоминаний;
- Юрий Гатилов ("Жилищная инициатива") – 4-е место, 9 упоминаний;
- Вячеслав Перерядов ("Алтайские карьеры") – 5-е место, 7 упоминаний;
- Дмитрий Беляев ("ТД Комплекс Агро") – 5-е место, 7 упоминаний;
- Максим Банных ("Сибма") – 5-е место, 7 упоминаний;
- Нодар Шония ("Селф") – 5-е место, 7 упоминаний.
"Сергей Писарев делился рассказами о новых обитателях барнаульского зоопарка, принял участие в форуме для школьных медиацентров, в сборе посылок для участников СВО. Дмитрий Дворядкин комментировал ситуацию на барнаульском рынке недвижимости в 2023 году, влияние увеличения ключевой ставки ЦБ РФ на ипотеку, рост интереса к загородному жилью и снижение интереса к иностранной недвижимости", – отмечает издание.
Писарев уже не впервые возглавляет данный медиарейтинг. В частности, он был первым в октябре.
13:00:40 25-01-2024
Барнаул. город контрастов.......
13:08:53 25-01-2024
Сергей Викторович удивительной души человек! Приятно и важно осознавать, что есть такие добрые и неравнодушные люди! Порядочный и очень человечный!