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Два известных алтайских бизнесмена возглавили медиарейтинг предпринимателей

Сергей Писарев собирал посылки на СВО, а Дмитрий Дворядкин рассказывал о недвижимости

25 января 2024, 12:44, ИА Амител

Бизнесмены обсуждают дела / Фото: unsplash.com
Бизнесмены обсуждают дела / Фото: unsplash.com

Директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев и руководитель агентства недвижимости "Династия 24" Дмитрий Дворядкин возглавили рейтинг алтайских предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в декабре 2023 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Лидеры декабрьского рейтинга:

  • Дмитрий Дворядкин ("Династия 24") – 1-е место, 18 упоминаний;
  • Сергей Писарев ("Лесная сказка") – 1-е место, 18 упоминаний;
  • Александр Деринг ("Классика") – 2-е место, 16 упоминаний;
  • Павел Бейфорт ("Вирт") – 3-е место, 11 упоминаний;
  • Юрий Гатилов ("Жилищная инициатива") – 4-е место, 9 упоминаний;
  • Вячеслав Перерядов ("Алтайские карьеры") – 5-е место, 7 упоминаний;
  • Дмитрий Беляев ("ТД Комплекс Агро") – 5-е место, 7 упоминаний;
  • Максим Банных ("Сибма") – 5-е место, 7 упоминаний;
  • Нодар Шония ("Селф") – 5-е место, 7 упоминаний.
Медиарейтинг предпринимателей за декабрь 2023 года / Фото: "Атмосфера"

"Сергей Писарев делился рассказами о новых обитателях барнаульского зоопарка, принял участие в форуме для школьных медиацентров, в сборе посылок для участников СВО. Дмитрий Дворядкин комментировал ситуацию на барнаульском рынке недвижимости в 2023 году, влияние увеличения ключевой ставки ЦБ РФ на ипотеку, рост интереса к загородному жилью и снижение интереса к иностранной недвижимости", – отмечает издание.

Писарев уже не впервые возглавляет данный медиарейтинг. В частности, он был первым в октябре.

Александр Деринг на встрече с жителями / Фото: amic.ru

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Комментарии 2

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Гость

13:00:40 25-01-2024

Барнаул. город контрастов.......

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Анна

13:08:53 25-01-2024

Сергей Викторович удивительной души человек! Приятно и важно осознавать, что есть такие добрые и неравнодушные люди! Порядочный и очень человечный!

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