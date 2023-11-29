Сергей Писарев возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов

Руководитель "Лесной сказки" уже не впервые становится самым упоминаемым краевым предпринимателем

29 ноября 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: страница Сергея Писарева в ВК / vk.com/id179756346

В Алтайском крае представили очередной рейтинг упоминаемости краевых предпринимателей в СМИ. Как пишет "Атмосфера", по итогам октября его возглавил директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев.

Лидеры октябрьского рейтинга:

1-е место: Сергей Писарев ("Лесная сказка") – 26 упоминаний;

("Лесная сказка") – 26 упоминаний; 2-е место: Александр Деринг ("Классика") – 25 упоминаний;

("Классика") – 25 упоминаний; 3-е место: Юрий Матвейко ("Октан") – 16 упоминаний;

("Октан") – 16 упоминаний; 4-е место: Сергей Приб ("Алтайкрайэнерго") – 14 упоминаний;

("Алтайкрайэнерго") – 14 упоминаний; 5-е место: Юрий Гатилов ("Жилищная инициатива") – 11 упоминаний.

Медиарейтинг / Фото: "Атмосфера"

Как отмечает издание, в октябре Сергей Писарев поздравил с днем рождения amic.ru, рассказал о поселившихся в зоопарке сурках и об отеле для насекомых, а также поучаствовал в некоторых мероприятиях.

Добавим, что Писарев не впервые возглавляет данный медиарейтинг.