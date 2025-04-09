Женщина погибла в ДТП с пьяным водителем в Алтайском крае

Зачинщик аварии и другой автомобилист госпитализированы

09 апреля 2025, 12:42, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Женщина погибла при столкновении двух автомобилей в Чарышском районе Алтайского края. Один из участников ДТП был пьян.

Как сообщили в ГАИ региона, 6 апреля нетрезвый мужчина за рулем ВАЗ-21083 ехал со стороны села Чайного в сторону села Маяк. Он выехал на встречную полосу без цели обгона и столкнулся с автомобилем Лада-211440.

"В результате ДТП пассажирка автомобиля Лада-211440 от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, оба водителя с травмами различной степени тяжести госпитализированы", – рассказали в ведомстве.

Всего за три месяца 2025 года в крае зарегистрировали 24 ДТП с участием пьяных водителей. В этих авариях два человека погибли и 32 пострадали.

Ранее сообщили, что в результате ДТП в Ишимском районе Тюменской области погиб преподаватель Барнаульского юридического института МВД России.