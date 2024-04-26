Два новых школьных маршрута могут открыть в алтайском селе после жалоб родителей

Жители села обратились к депутату Госдумы

26 апреля 2024, 17:35, ИА Амител

Школьник. Дорога / Фото: bristekjegor on Freepik

Два новых автобусных маршрута для подвоза школьников до образовательной организации могут появиться в райцентре Тюменцево в следующем учебном году. Об этом сообщает пресс-служба партии "Справедливая Россия – За правду" со ссылкой на ответ чиновников. Ранее к депутату Госдумы от Алтайского края, главе регионального отделения партии Александру Терентьеву обратились местные жители.

Терентьев направил депутатский запрос вице-губернатору края Юрию Абдуллаеву. Он попросил принять меры по тюменцевской ситуации. А также запросил информацию о количестве школ, где не организован подвоз детей вопреки требованиям законодательства и санитарных правил. Обратился Терентьев и к главе Тюменцевского района. А фракция СРЗП в АКЗС адресовала вопрос губернатору региона Виктору Томенко перед его недавним ежегодным отчетом.

Власти пока не предоставили ответов на все вопросы, но сообщили, что сейчас в районе действует семь маршрутов для подвоза 68 детей между поселениями, детей перевозят девять автобусов.

"Прогнозируется потребность к следующему учебному году в открытии двух дополнительных маршрутов внутри с. Тюменцево, на которых планируется задействовать два дополнительных автобуса", – отмечают власти.

Напомним, ранее Александр Терентьев получил более 15 жалоб от родителей учащихся, которые вынуждены ходить в школу по несколько километров. Речь о жителях улиц Солоновская, Пролетарская, Черемшанская, Маслозаводская, Заготзерновская, Каменская, Западная.

Депутат оставил этот вопрос на личном контроле. Если он не будет решен, социалист готов принять дополнительные меры.

Всего, по информации властей, в крае действует подвоз для более 14 тыс. школьников по 652 маршрутам. Для организации безопасной перевозки детей за 2019-2023 годы закупили 496 автобусов на 500 млн рублей. Также власти сообщили, что "автобусная доставка школьников к месту обучения осуществляется во всех муниципалитетах в соответствии с потребностью".

Однако в партии уверены: если бы все было действительно по потребности, то люди не обращались бы к депутату Госдумы.