Два ребёнка пострадали при столкновении грузовика и автобуса в Барнауле

Детей увезли в больницу

27 мая 2023, 20:30, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

Два ребёнка пострадали в ДТП с участием грузовика и автобуса № 60 в Барнауле, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария случилась на пересечении улиц Энтузиастов и 65 лет Победы. За рулём КамАЗа был мужчина 1990 года рождения, а за рулём маршрутки – мужчина 1989 года рождения.

"В результате происшествия двое несовершеннолетних пассажиров автобуса, мальчик 2022 года рождения и девочка, получили телесные повреждения, доставлены в медицинское учреждение", – рассказали в ведомстве.

Ранее водитель мотоцикла пострадал при столкновении с иномаркой, 77-летнему водителю которой во время движения стало плохо.