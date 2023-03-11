Две машины столкнулись на пересечении Балтийской и Ускова в Барнауле

На месте работают медики, полицейские и пожарные

11 марта 2023, 16:25, ИА Амител

Фото: amic.ru

Два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Сергея Ускова и Балтийской в Барнауле, сообщают корреспондент amic.ru и "В курсе 22".

На месте работают медики, полицейские и пожарные. По информации очевидцев, пострадавших нет.

Об обстоятельствах произошедшего не уточняется. Движение в районе аварии затруднено.

Фото: "В курсе 22"

Ранее в ДТП с участием автобуса на трассе Барнаул – Новосибирск погибли мужчина и ребёнок.