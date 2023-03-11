Две машины столкнулись на пересечении Балтийской и Ускова в Барнауле
На месте работают медики, полицейские и пожарные
11 марта 2023, 16:25, ИА Амител
Фото: amic.ru
Два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Сергея Ускова и Балтийской в Барнауле, сообщают корреспондент amic.ru и "В курсе 22".
На месте работают медики, полицейские и пожарные. По информации очевидцев, пострадавших нет.
Об обстоятельствах произошедшего не уточняется. Движение в районе аварии затруднено.
Фото: "В курсе 22"
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