Дверь отвалилась в бийском трамвае во время движения
Горожане этому не удивились
06 марта 2024, 08:45, ИА Амител
Бийский трамвай / Фото: vk.com/biysk22vk
В Бийске во время движения трамвая отвалилась водительская дверь, сообщила очевидица в паблике "Бийск 22".
По ее словам, все случилось 4 марта. Номер маршрута женщина при этом не уточнила.
"Администрация Бийска, что за позор? Обратите внимание на плачевное состояние трамваев в городе!" – написала горожанка.
В комментариях бийчане совершенно не удивились произошедшему:
- "А что вы хотели? Тут все, как и должно быть, все же привыкли к таким трамваям";
- "Входные на ходу отваливались! А это нормально";
- "Да они и так за спасибо работают, не докапывайтесь, лишь бы ездили";
- "Я тут тоже как-то вдруг решил по воле случая поехать не на такси, как обычно, а на трамвае... Больше не поеду".
5 марта в Барнауле трамвай не смог подняться в горку на улице Аванесова и покатился назад. Пассажиров высадили.
08:53:45 06-03-2024
Доктор я пью медицинский спирт и закусываю докторской колбасой А мне всё хуже и хуже
11:11:59 06-03-2024
Ну хоть теперь за трамваи возьмутся. И за рельсы.
12:03:44 06-03-2024
Гость (11:11:59 06-03-2024) Ну хоть теперь за трамваи возьмутся. И за рельсы.... Да вы оптимист, батенька! Наши начальники, на трамваях не ездют.
15:36:52 06-03-2024
Гость (11:11:59 06-03-2024) Ну хоть теперь за трамваи возьмутся. И за рельсы.... Однако, ВЫ оптимистик! Поскольку это еще не повод! Трагедии же не случилось!!!!