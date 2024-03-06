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Дверь отвалилась в бийском трамвае во время движения

Горожане этому не удивились

06 марта 2024, 08:45, ИА Амител

Бийский трамвай / Фото: vk.com/biysk22vk
Бийский трамвай / Фото: vk.com/biysk22vk

В Бийске во время движения трамвая отвалилась водительская дверь, сообщила очевидица в паблике "Бийск 22".

По ее словам, все случилось 4 марта. Номер маршрута женщина при этом не уточнила.

"Администрация Бийска, что за позор? Обратите внимание на плачевное состояние трамваев в городе!" – написала горожанка.

В комментариях бийчане совершенно не удивились произошедшему:

  • "А что вы хотели? Тут все, как и должно быть, все же привыкли к таким трамваям";
  • "Входные на ходу отваливались! А это нормально";
  • "Да они и так за спасибо работают, не докапывайтесь, лишь бы ездили";
  • "Я тут тоже как-то вдруг решил по воле случая поехать не на такси, как обычно, а на трамвае... Больше не поеду".

5 марта в Барнауле трамвай не смог подняться в горку на улице Аванесова и покатился назад. Пассажиров высадили.

Бийск трамваи

Комментарии 4

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Из серии

08:53:45 06-03-2024

Доктор я пью медицинский спирт и закусываю докторской колбасой А мне всё хуже и хуже

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Гость

11:11:59 06-03-2024

Ну хоть теперь за трамваи возьмутся. И за рельсы.

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Гость

12:03:44 06-03-2024

Гость (11:11:59 06-03-2024) Ну хоть теперь за трамваи возьмутся. И за рельсы.... Да вы оптимист, батенька! Наши начальники, на трамваях не ездют.

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Гость

15:36:52 06-03-2024

Гость (11:11:59 06-03-2024) Ну хоть теперь за трамваи возьмутся. И за рельсы.... Однако, ВЫ оптимистик! Поскольку это еще не повод! Трагедии же не случилось!!!!

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