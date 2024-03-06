Дверь отвалилась в бийском трамвае во время движения

Горожане этому не удивились

06 марта 2024, 08:45, ИА Амител

Бийский трамвай / Фото: vk.com/biysk22vk

В Бийске во время движения трамвая отвалилась водительская дверь, сообщила очевидица в паблике "Бийск 22".

По ее словам, все случилось 4 марта. Номер маршрута женщина при этом не уточнила.

"Администрация Бийска, что за позор? Обратите внимание на плачевное состояние трамваев в городе!" – написала горожанка.

В комментариях бийчане совершенно не удивились произошедшему:

"А что вы хотели? Тут все, как и должно быть, все же привыкли к таким трамваям";

"Входные на ходу отваливались! А это нормально";

"Да они и так за спасибо работают, не докапывайтесь, лишь бы ездили";

"Я тут тоже как-то вдруг решил по воле случая поехать не на такси, как обычно, а на трамвае... Больше не поеду".

5 марта в Барнауле трамвай не смог подняться в горку на улице Аванесова и покатился назад. Пассажиров высадили.