Трамвай не смог подняться на горку в Барнауле
Людей высадили из салона
05 марта 2024, 19:05, ИА Амител
Кадр из видео, снятого очевидцами / "В курсе 22"
В Барнауле трамвай не смог подняться в горку. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "В курсе 22".
По словам очевидцев, вагон не осилил подъем на улице Аванесова и покатился назад.
Пассажиры рассказали, что их высадили, но при этом не вернули деньги за проезд.
Ранее сообщалось, что депутат Барнаульской думы Вячеслав Перерядов предложил ввести в Барнауле гибкий тариф на проезд в общественном транспорте.
По его мнению, это поможет решить проблему несоответствия графикам.
19:34:54 05-03-2024
Хваленая Татра!
21:40:38 05-03-2024
Гость (19:34:54 05-03-2024) Хваленая Татра!... Этим Татрам уже вторая половина века пошла. Авто до такого возраста не доживают. А те, что смогли, называют раритетами.
19:17:55 06-03-2024
Гость (19:34:54 05-03-2024) Хваленая Татра!... Не хвалёная и не Татра, а нечто, собранное «из спичек и желудей» в депо. От Татры остался, наверное, только дизайн морды и древняя уставшая рама.
20:02:11 05-03-2024
Трамвай в БарнАуле из скоростного транспорта превратился в экскурсионный или похороный . Не можете сделать как раньше по два вагона сценка и скорость быстрее автобуса, разбирайтесь рельсы, убирайте выделенки и переаодите все автобусы в муницыпалы. Тоже самое с троллейбусами. Появятся дополнительные полосы движения и с пробками решите проблему. А всю эту шнягу трамвайную, офисно-планктонную, за забор, с волчьим билетои.
08:36:16 06-03-2024
Гость (20:02:11 05-03-2024) Трамвай в Барнауле из скоростного транспорта превратился в ... Я про замену трамваев троллейбусами писала в админ.города ещё в 2000х..Ноль реакции.. давно могли это сделать и перевести Горэлектротранс чисто на троллейбусы, тем более что они отечественного производства. Выпуск 70-х гг доживает свой век. Было удобнее для всех. Теперь по всем фронтам завал..Будет ещё хуже... Край в дотациях все предприятия распроданы, или последние с молотка пустят, доходы получают смежные края и области от своей деятельности.. Деньги фугуют нерационально - одни идеи, как у Манилова...
10:20:10 06-03-2024
Ирина (08:36:16 06-03-2024) Я про замену трамваев троллейбусами писала в админ.города ещ... Трамваи надо развивать, это альтернатива пробках, глупые вы
19:18:44 06-03-2024
Читатель (10:20:10 06-03-2024) Трамваи надо развивать, это альтернатива пробках, глупые вы... Только если они будут кататься по выделенке, обособленной от автомобильной дороги, а не стоять в пробке вместе со всеми
20:36:48 05-03-2024
ЧКД Прага всегда поднималась на гору в 70-е
08:55:41 06-03-2024
Гость (20:36:48 05-03-2024) ЧКД Прага всегда поднималась на гору в 70-е...
Ходила легенда что поднимается только круглая Шкода, а квадратная нет. Поэтому трамвай №7 был исключительно круглый. Но как видим квадратные сейчас тоже ходят
21:31:10 05-03-2024
Деньги не возвращают, можно с этим билет пересесть на следующий трамвай и не платить.
22:57:46 05-03-2024
Светлана (21:31:10 05-03-2024) Деньги не возвращают, можно с этим билет пересесть на следую... Так как на следующий пересесть? Он же сломанный трамвай не перепрыгнет. А два часа ждать пока поедет следующий смысла нет. Быстрее пересесть на автобус
21:32:11 05-03-2024
Так эта Татра после нашенскага ремонту?
19:16:49 06-03-2024
Вася (21:32:11 05-03-2024) Так эта Татра после нашенскага ремонту?... Самая настоящая, с чёрт пойми какой электроникой внутри, вместо коноваловского реостатного управления мотором. Вполне могла сдохнуть из-за резкой перемены погоды, просадки в линии, помех, да чего угодно. Технически это уже не древний трамвай, где два провода замкнул — и вагон поехал...
21:34:00 05-03-2024
Вот странно. На железной дороге как что случается так дерут всех. Инструкторов снимают к черту. Здесь каждый день что то случается и хоть бы что. Помню как трамвай по советской армии 17 машин собрал. Да много всего было. Как сидели эти толстозадые так и сидят. Учителя хреново. Может не в трамваях и не в водителях дело?
22:01:53 05-03-2024
Ну хоть сейчас займутся трамваями и рельсами.
22:17:17 05-03-2024
СУдя по фото - не шмогло подняться то, что было куплено как "бу" недавно в европейских "краинах" ) а вот продукция ЧКД как раз нормально до сих пор в горку поднималось )
07:01:29 06-03-2024
Гость (22:17:17 05-03-2024) СУдя по фото - не шмогло подняться то, что было куплено как ... Это не Татра? Это именно Татра. И это именно Татра - хлам. Как был хлам при выпуске с завода, так хламом и останется до момента полного поглощения ржавчиной.
07:30:09 06-03-2024
Гость (07:01:29 06-03-2024) Это не Татра? Это именно Татра. И это именно Татра - хлам. К... Видный специалист по Татрам? Сколько из них вы ремонтировали?
19:23:17 06-03-2024
Гость (22:17:17 05-03-2024) СУдя по фото - не шмогло подняться то, что было куплено как ... Это трамвай, откапиталенный силами местного депо, собранный на электронике и с полностью новым всем, кроме наверное рамы и тележек. Выглядит бомбически. Свежий, чистый. Внутри очень тёплый. Но ездить на нём не понравилось. Весь гремит, трясётся, каждый чучух-чучух спиной ощущаешь. Бедная вагоновожатая, у неё наверное позвоночник уже натурально осыпаться хочет. Татры европейской расы — выдуманы под европейскую же колею (узкоколейку), посему у них морда ýже, да и фары от десятки.
07:09:19 06-03-2024
Это тот самый модернизированный за 100 миллионов трамвай, про который писали 29го февраля. В валидаторе для бесконтактной оплаты должна быть функция возврата стоимости проезда.
07:19:30 06-03-2024
Едешь с работы от пивзавода, в период с 17-00 до 18-00 , маршрут номер 3, всегда идёт до конечной "Огни"....и это то время, когда все возвращаются с работы. До Чайки кроме тройки , добраться можно только с пересадкой.....соответственно оплачиваешь вдвойне....альтернативы нет!!!
14:40:09 06-03-2024
Лариса (07:19:30 06-03-2024) Едешь с работы от пивзавода, в период с 17-00 до 18-00 , мар... может вариант проездной посчитайте.
07:27:52 06-03-2024
от татры там остался только кузов, вот новая начинка и не смогла, видать оптимизировали электромоторы так, что не тянут, зато денег "освоили"...
09:31:12 06-03-2024
Гость (07:27:52 06-03-2024) от татры там остался только кузов, вот новая начинка и не с... Так там начинка с Алиэкспресс походу, в электромоторах обмотка с люминя омеднённого да еще сэкономленного на диаметре.
09:14:52 06-03-2024
Трамвай набили людьми, вот и не поднялся в гору. Вообще больше на линию надо выпускать транспорта. МЕР похвастался , что меньше населения уезжает из города. Так чем ты хвастаешься? обеспечь население транспортом.
16:44:15 06-03-2024
Столько разговоров о новых трамваеях, итог только хуже, иди и дождись трамвая
20:19:31 06-03-2024
А кстати, кто-нибудь видит новые трамваи? Они вообще ходят? Единицы утром на заводы не дождешься, а говорили, что новые как раз по единице и пустят. И что? И где? И куда администрация города смотрит?
21:41:22 06-03-2024
Послали бы машину с путейцами и посыпали бы песочком подъем. Во многих городах так делают. Все на халяву. Малой кровью. Всех монтеров пути разогнали...
23:23:42 06-03-2024
Знаток (21:41:22 06-03-2024) Послали бы машину с путейцами и посыпали бы песочком подъем.... Ага, рельсы песочком...
12:08:35 07-03-2024
Гость (23:23:42 06-03-2024) Ага, рельсы песочком...
... На железной дороге так и делают. Во многих городах где крутые трамвайные подъемы тоже. Не знаете не влазийте...