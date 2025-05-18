"Двигают лавочки, пьют, веселятся". Барнаульцам не дают выспаться шумные "меломаны"

Ранним утром компания решила "отдохнуть" на аллее на улице Георгия Исакова

18 мая 2025, 10:30, ИА Амител

Фото: Barnaul 22/ t.me/brn22official

Жительница Барнаула пожаловалась на компанию из четверых людей, которые в 07:30 решили выпить и громко послушать музыку на аллее на улице Георгия Исакова. Об этом сообщает Barnaul 22.

"Сдвигают лавочки, пьют, веселятся, музыка на весь район. В прошлом году спать не давали, с наступлением тепла снова гулянки".

Женщина призвала назначить в летний сезон патруль полиции из-за людей, которые сначала вечером "гоняют машины", а потом устраивают "дискотеку".

Ранее жильцы барнаульского дома пожаловались на квартирантов, которые "кошмарят" всех соседей.