"Двигают лавочки, пьют, веселятся". Барнаульцам не дают выспаться шумные "меломаны"
Ранним утром компания решила "отдохнуть" на аллее на улице Георгия Исакова
18 мая 2025, 10:30, ИА Амител
Фото: Barnaul 22/ t.me/brn22official
Жительница Барнаула пожаловалась на компанию из четверых людей, которые в 07:30 решили выпить и громко послушать музыку на аллее на улице Георгия Исакова. Об этом сообщает Barnaul 22.
"Сдвигают лавочки, пьют, веселятся, музыка на весь район. В прошлом году спать не давали, с наступлением тепла снова гулянки".
Женщина призвала назначить в летний сезон патруль полиции из-за людей, которые сначала вечером "гоняют машины", а потом устраивают "дискотеку".
Ранее жильцы барнаульского дома пожаловались на квартирантов, которые "кошмарят" всех соседей.
11:02:29 18-05-2025
вот они ваши лавочки. Одумайтесь люди, перед тем как ставить лавочки, в том числе у подъездов.
10:21:53 19-05-2025
Гость (11:02:29 18-05-2025) вот они ваши лавочки. Одумайтесь люди, перед тем как ставить... Не в лавочках дело.а в людях(вернее,нелюдях)
11:13:34 18-05-2025
"Господи, Господи, пошли Ты нам, беженцам Твоим, дачу. Чтоб была она высоко в горах на самом море, стоила бы дешево в глухой дыре с музыкой, и чтоб была она уединенная, и множество чтобы было там знакомых, и чтоб никто к нам не лез, а чтобы мы сами ко всем лезли, Господи!"
😆
11:26:53 18-05-2025
Однажды сказал подросткам в подъезде - че вы тут сидите? А они ответили - были бы деньги, сидели бы в кафе или боулинге. Логично.
11:27:00 18-05-2025
Тут в квартире соседи то не дают выспаться, не то что шум с улицы.
11:48:23 18-05-2025
Как идея, Найдите видео, на Ютуб или где ещё,как жители Новгорода сделали на лавочке "пики точёные" )) на ночь спинку в общем откидывают, запирают на замок и там саморезы торчат, не сесть. Хорошо, что второй вариант лавочки не поставили ))) кто в теме, тот поймёт )
А так да, если гос-во не может справится с шумящими и с мотиками без номеров гарцующих, что уж говорить про коррупцию
12:48:35 18-05-2025
Гость (11:48:23 18-05-2025) Как идея, Найдите видео, на Ютуб или где ещё,как жители Новг... По-моему, у этих "кулибиных" из Новгорода с головой не всё в порядке. 😁
12:19:11 18-05-2025
Это музейная ночь 🌙
12:32:40 18-05-2025
Гость (12:19:11 18-05-2025) Это музейная ночь 🌙 ... да уж) в музеях то хоть был кто нибудь?) или все любители музеев плясали на улицах да орали на лавочках? 🤗
14:04:44 19-05-2025
Гость (12:32:40 18-05-2025) да уж) в музеях то хоть был кто нибудь?) или все любители м... человек 3000 минимум было, очень интересно
13:15:15 18-05-2025
На Челюскинцев 69 поставили лет 5 назад синие прилавки якобы для бабушек для торговли. Бабушки там бывают раз в недели и то занимают пятую часть прилавков. А вот выпивохи круглые сутки с начала апреля до конца ноября сидят. Полиции наплевать. Видать совсем план не нужно выполнять. Компании орут, дерутся, матерятся, совокупляются. Всем наплевать. Два года назад вышел наорал на них чтобы музыку вырубили. На следующий день меня привлекли за это по административной статье "Мелкое хулиганство". Причем меня одного. Компанию не тронули которая в ответ на меня орала и материлась. Мол не нашли их. Вот как прекрасно у нас работают правоохранительные органы. Нарушителей пьянчуг не трогают. Жильцов запросто. Хорошо хоть не посадили меня на 15 суток, а всего штраф выписали 500 рублей.
18:19:08 18-05-2025
Гость (13:15:15 18-05-2025) На Челюскинцев 69 поставили лет 5 назад синие прилавки якобы... Как говорил покойный Жириновский - что хотите, это Россия.
13:56:43 18-05-2025
А как вы хотели? Музейная ночь. Культура. Город. Хотите тишины - возвращайтесь в деревню, дояркой, коров за титьки дёргать.
16:06:29 18-05-2025
Гость (13:56:43 18-05-2025) А как вы хотели? Музейная ночь. Культура. Город. Хотите тиши...
Вот селюки которые по ночам и на улицах и в съемных квартирах орут пусть в свои села возвращаются!
14:39:41 18-05-2025
А как вы хотели? Музейная ночь. Культура. Город.---- это да) культура👍 это все равно, что отмечая день учителя, гонки на мотиках в городе устроить. Ночью😄
14:05:47 19-05-2025
администрация и МВД не выполняют свою работу, вот факт